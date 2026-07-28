Decizia oficială luată de Federația Internațională de Gimnastică după scandalul uriaș cu Emil Boc și sportivii din Rusia

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Cluj-Napoca a organizat între 26 și 28 iunie 2026 Cupa Mondială de gimnastică ritmică, însă edilul Emil Boc s-a pronunța public cu privire la faptul că nu va permite accesul sportivilor ruși la competiție. S-a iscat un scandal uriaș ulterior, soldat cu retragerea sportivilor din turneu. Acum, la o lună după incident, Federația Internațională de Gimnastică a făcut un pas lateral.

Decizia luată de Federația Internațională de Gimnastică după scandalul provocat de Emil Boc cu sportivii ruși de la Cluj

În luna mai a acestui an, Federația Internațională de Gimnastică luase o decizie controversată: renunțaseră la interdicțiile impuse din 2022 sportivilor din Rusia și Belarus. Practic, FIG le permitea acestora să concureze din nou sub însemnele țărilor lor, iar imnul național să poată fi intonat din nou în competițiile oficiale.

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Cluj-Napoca urma să găzduiască, în luna iunie, Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, iar decizia a picat cum nu se poate mai prost pentru România. să permită sportivilor din Rusia și Belarus să folosească orice ține de țările lor la competiție, precizând că orașul său acceptase să găzduiască turneul pe vechile reguli, înainte de renunțarea la restricțiile ce îi vizau pe sportivii respectivi.

Văzând poziția fermă a lui Emil Boc, de la Cluj-Napoca. Însă reacția primarului român a declanșat reacții multiple în Europa: nu mai puțin de 11 Federații naționale europene de Gimnastică, în frunte cu cea din Germania, au trimis o scrisoare oficială către Uniunea Europeană de Gimnastică prin care au cerut ca sportivii din Rusia și Belarus să concureze în continuare sub statut neutru, fără drapel și fără imn.

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Emil Boc, câștigător!? Federația Internațională de Gimnastică, copleșită

Strânși cu ușa de atitudinea solidară, șefii de la World Gymnastics au emis un comunicat oficial, prin care aduc modificări de ultimă oră deciziei din luna mai. FIG nu a anulat complet hotărârea inițială (principiul rămâne ca rușii și belarușii să aibă reprezentare deplină), dar a recunoscut oficial că este nevoie de „flexibilitate”. Concret, oficialii mondiali au acceptat că autoritățile și organizatorii locali pot impune restricții specifice dacă drepturile de organizare au fost obținute înainte de schimbarea regulamentului.

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„Pot fi luate în considerare excepții, de la caz la caz, pentru evenimentele atribuite înainte de decizia din mai, acolo unde deciziile sau restricțiile aplicabile impuse de autoritățile locale împiedică punerea în aplicare a cadrului standard al World Gymnastics”, se arată în comunicatul FIG.

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Mesajul lui Emil Boc față de sportivii ruși

Emil Boc lansase la finalul lunii trecute un mesaj cât se poate de clar în privința sportivilor ruși în contextul Cupei Mondiale de gimnastică ritmică organizate la Cluj. El subliniase faptul că nu a fost vorba de protest la adresa sportivilor în sine, ci un refuz categoric de a permite expunerea simbolurilor unui „stat agresor” pe teritoriul României, care s-a pronunțat clar împotriva acțiunilor Rusiei.

„Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În Sala Polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, (n.r. într-o) țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, în Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune al Rusiei la adresa Ucrainei”, declasare Emil Boc, într-un material video postat pe contul personal de pe Instagram la finalul lunii iunie.

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