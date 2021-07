Decizia pe care un englez o va regreta toată viața. Și-a tatuat „It’s coming home” înainte de finala Euro 2020. Video

Lewis Holden și-a făcut pe piciorul stâng un tatuaj care simbolizează trofeul acordat câștigătoarei Campionatului European, cu mesajul „Euro 2020 – Anglia, câștigătoare. It’s coming home”.

În vârstă de 26 de ani, englezul nici nu concepea ca naționala Albionului să nu ia primul ei titlu continental.

„În timpul loviturilor de departajare, nici nu m-am gândit la tatuaj. Voiam ca Anglia să câștige mai mult ca orice. Când am văzut că a pierdut, a fost absolut îngrozitor.

Apoi mi-am amintit de tatuaj. Nu o să-l scot, lumea îmi spune să-l acopăr.

Poate o să schimb data, o să scriu 2024. Sau o să scriu ‘Anglia, câștigătoarea semifinalei’.

Familia mea a fost amuzată. Am primit mesaje de la fanii Italiei, au glumit pe seama mea”, a declarat fanul englez.

Meet the fan who went a bit early on getting his ‘It’s Coming Home’ tattoo… 🤣

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)