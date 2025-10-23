Decizia Peluzei Nord după ședința cu Denis Alibec! Ce se va întâmpla cu atacantul FCSB la meciul cu Bologna. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Imaginile de la finalul partidei dintre Metaloglobus și FCSB, 2-1, în care Denis Alibec se înjura cu fanii, au fost în cele din urmă explicate și s-a aflat de la ce a pornit conflictul.

Pace între Peluza Nord și Denis Alibec, după scandalul de la Clinceni? Ce spune Gheorghe Mustață

Atacantul a fost înjurat și a ripostat agresiv, iar totul putea să degenereze și să se ajungă la niște scene nedorite. În cele din urmă, , care a avut o ședință cu cei mai importanți oameni din Peluza Nord pentru a trage o concluzie cu privire la această situație. Momentan, nu există o direcție clară în care fanii vor merge, adică dacă vor continua conflictul cu Alibec sau nu, totul fiind la latitudinea atacantului, care poate să aducă pacea prin evoluțiile sale de pe teren.

„Am avut o ședință, este adevărat. Așteptăm să vedem reacția lui Denis. Mingea este la el. În funcție de reacția lui, de gestul pe care-l face înainte de meci, de comportamentul lui, noi vom reacționa în consecință. Am vorbit cu el miercuri și evident mi-a spus că regretă tot ceea ce s-a întâmplat. Vedem ce se întâmplă și ce face, totul depinde de el”, a spus Gheorghe Mustață, exclusiv pentru FANATIK.

Câți spectatori sunt așteptați pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și Bologna

, din runda a 3-a a va avea parte de o asistență destul de numeroasă. Din informațiile aflate de FANATIK, până în ziua meciului s-au vândut peste 25.000 de bilete, iar pe stadion sunt așteptați să fie mai mult de 30.000 de fani. Acestui număr li se adaugă și cei peste 1500 de suporteri italieni care vor ocupa sectorul oaspeților.

FCSB va începe meciul cu 3 puncte, după ce în prima rundă a bătut-o pe Go Ahead Eagles, 1-0, după golul marcat de David Miculescu, iar în runda a doua a pierdut, 0-2, cu Young Boys Berna, la București, în urma unei duble semnate de Monteiro. Totutși, adversara, Bologna, stă și mai slab, având doar un punct după ce a făcut 2-2, cu Freiburg, și a pierdut cu Aston Villa, 0-1.