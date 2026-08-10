Decizia Peluzei Nord FCSB înaintea meciului cu Sepsi. Un nou avertisment dur pentru jucătorii lui Marius Baciu: „Eventul scrie pe ei!”

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FCSB și-a dezamăgit din nou fanii în debutul acestui sezon, fiind eliminată rușinos din Conference League de letonii de la FK Auda. Drept consecință, fanii fostei campioane a României nu s-au prezentat la remiza din campionat cu Farul. Acum, înaintea deplasării cu Sepsi, aceștia au luat o decizie importantă cu privire la meciurile următoare.

Peluza Nord FCSB a decis. Ce se întâmplă de acum la meciurile echipei

FCSB și-a luat adio de la cupele europene în acest sezon încă din turul doi preliminar din Conference League, după Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, anunțase ulterior în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Așa s-a și întâmplat, stadionul Arcul de Triumf

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FANATIK a aflat că, după o nouă ședință, la care au participat toți liderii brigăzilor, s-a trecut la vot. La FCSB, în galerie, deciziile se iau în mod democratic. Urma să se decidă dacă Peluza face deplasarea sau nu la Sfântu Gheorghe și, pe cale de consecință, dacă revine alături de echipă. Cu un vot de 6-1, s-a hotărât ca Peluza Nord să încheie, pentru moment, protestul. Astfel, în jur de 300 de suporteri pleacă astăzi din București pentru a susține FCSB la meciul cu Sepsi din etapa a 4-a din SuperLiga. În paralel, pe grupul suporterilor înscriși în Asociația „Salvați Steaua”, votul a fost de 85% în favoarea revenirii alături de echipă. Cu alte cuvinte, suporterii FCSB vor fi din nou alături de jucătorii lor.

Liderul galeriei, Gheorghe Mustață, a oferit precizări: „Majoritatea a decis. Așa este la noi. Democrație. Am votat și a reieșit că mergem la meci. Dacă vă interesează cine este cel care a votat împotrivă, ei bine, eu sunt acela. Am vrut să mai aștept un meci, o săptămână. Să văd dacă au înțeles mesajul nostru. Acum rămâne ca, de la jocul cu Sepsi, să vedem iar o echipă care moare pe teren pentru a câștiga orice minge, să vedem dăruire, așa cum au devenit campioni.

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Fotbalul nu-l poți uita, doar respecta sau nu. Dacă îl respectă, suntem acolo. Dacă nu, trecem la nivelul doi. Depinde de cum vor reacționa. Mulți au constatat că, dacă eram acolo, aveau mult mai multe șanse de a câștiga meciul cu Farul. Foarte bine. Au înțeles că suntem al 12-lea jucător. Nu mai acceptăm menajamente. Vrem Cupa și campionatul. Eventul scrie pe ei. Cine nu se implică mai bine pleacă. Este, din nou, momentul zero. Dacă nu vor înțelege, pasul doi va fi mult mai dur, dar cu noi acolo, în Peluză”, a spus Gheorghe Mustață. Săptămâna aceasta, liderii își propun să aibă o discuție și cu antrenorul Marius Baciu, pe care sunt hotărâți să-l susțină.

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Comunicatul Peluzei Nord FCSB

Pentru a transmite public decizia la care s-a ajuns în urma ședinței avute, Peluza Nord a lansat un comunicat în mediul online. Astfel, toți suporterii echipei bucureștene au putut afla că favoriții lor vor fi din nou susținuți la meciurile următoare. „Reprezentanții Peluzei Nord au avut o întâlnire cu conducerea clubului, în care am prezentat direct nemulțumirile și cerințele suporterilor, precum și lucrurile despre care considerăm că trebuie schimbate urgent. Mesajul nostru a fost clar, am găsit deschidere și disponibilitate pentru dialog, iar conducerea, staff-ul și jucătorii au înțeles că situația actuală nu mai poate continua.

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Considerăm că semnalul de alarmă a fost auzit și, din acest motiv, Peluza Nord oprește pentru moment protestul și revine acolo unde îi este locul, alături de echipă și de clubul nostru. Dar dialogul nu rezolvă problemele, iar faptul că am fost ascultați nu înseamnă că pretențiile noastre au dispărut. Dimpotrivă. De acum așteptăm fapte, atitudine și rezultate, iar orice abatere de la lucrurile discutate și asumate va fi taxată.

Pentru acest sezon, lucrurile trebuie să fie foarte clare: câștigarea campionatului și a Cupei României sunt obligatorii. Nu obiective frumoase pe hârtie, nu promisiuni și nu „vom vedea la final”. Sunt standardele pe care istoria, valoarea și suporterii acestui club le impun. Peluza Nord”, se arată în comunicatul din mediul online.

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Nu este prima dată însă când . Sezonul trecut, echipa suferea mai multe rezultate dezamăgitoare și rata chiar, în premieră, accederea în play-off. și protestaseră la anumite meciuri.