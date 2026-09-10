Decizia primarului, după scandalul gazonului de pe Ilie Oană și reacția virulentă a președintelui Claudiu Tudor, care acuză nepăsarea autorităților

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Gazonul stadionului “Ilie Oană” din Ploiești a devenit una dintre problemele spionoase ale Superligii României, toate echipele care joacă pe el acuzând starea deplorabilă în care a ajuns suprafața de joc. Liga Profesionistă de Fotbal chiar a decis să notifice clubul Petrolul, somându-l să ia măsuri, deoarece riscă să nu mai poată organiza meciuri pe stadion. Demersul LPF a venit după ce rapidistul Grahovac a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, din cauza gazonului.

Gazonul de pe stadionul “Ilie Oană” nu va fi schimbat anul acesta

În ciuda presiunii publice asupra proprietarului arenei, care aparține Primăriei Ploiești, edilul orașul a făcut un anunț ferm. „Anul acesta, investiția nu a mai fost prinsă în bugetul de investiții, însă în 2027 se va realiza. Probabil costurile vor depăși un milion de euro, pentru că din decopertare vor rezulta cantități foarte mari de deșeuri, inclusiv din construcții, care sunt sub gazon, estimate la 100 de camioane!”, a declarat primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, pentru Observatorul Prahovean.

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care a declarat că s-a săturat să se roage de autorități să acorde atenție și Petrolului. „Am primit o adresă de la LPF pentru a ne atenționa în privința terenului. Am trimis-o către CSM și Primărie, am înțeles că se vor face lucrări. Pe mine mă îngrijorează că tot pe Ilie Oană va fi și un turneu în acest weekend, cu nu știu ce parlamentari, nu știu câte meciuri, ceea ce nu ne va avantaja la meciul cu Csikszereda.

Sperăm să se schimbe și să se facă ceva și pentru Petrolul, pentru fotbalul din Prahova, pentru că nu se face absolut nimic, nici din partea Consiliului Județean, nici din partea Primăriei. Nu știu ce aș putea să mai fac, după zeci și zeci de apeluri, ce să mai fac pentru ca primarul orașului și președintele CJ să facă ceva. La nivel de declarații toți sunt petroliști, sunt înnebuniți, dar nimeni nu face absolut nimic”, a spus Tudor, conform sptfm.ro.

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Cupa Diversității se dispută la Ploiești

Competiția despre care vorbește acesta este un turneu al minorităților din România, intitulat Cupa Diversității, programat între 11 și 13 septembrie, la care participă echipe din partea Uniunii Bulgare din Banat – România, Uniunii Croaților din România, Forumului Democrat al Germanilor din România, Uniunii Elene din România, Uniunii Democrate Maghiare din România, Uniunii Polonezilor din România, Partidei Romilor Pro-Europa, Comunității Rușilor Lipoveni din România, Uniunii Culturale a Rutenilor din România, Uniunii Sârbilor din România, Uniunii Democrate Turce din România și Uniunii Ucrainenilor din România.

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Evenimentul are ca scop combaterea rasismului, xenofobiei, a discriminării și a discursului instigator la ură, dar și promovarea respectului, a spiritului de echipă și a diversității culturale.

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Gazonul e neschimbat de 15 ani

Pe 23 septembrie se împlinesc 15 ani de la inaugurarea gazonul de pe Ilie Oană, care nu a fost schimbat niciodată. Au existat mai multe tentative de înlocuire a suprafeșei de joc, dar niciuna nu a fost dusă la bun sfârșit. Ultima promisiune a fost făcută anul trecut, dar găzduirea unor meciuri de la Campionatul European Under 19 a amânat din nou operațiunea, estimată atunci la 800.000 de euro

Gazonul de pe Ilie Oană a fost suprasolicitat, deoarece în afara meciurilor Petrolului, arena a fost și casa celor de la Chindia Târgoviște în intervalul 2019-2020 și 2021-2023, dar a găzduit și meciuri ale diferitelor echipe naționale.