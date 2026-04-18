Decizia radicală luată de fratele lui Cătălin Cîrjan: „Din punctul meu de vedere, am cam încheiat”

Cătălin Cîrjan are parte de un sezon bun la Dinamo și visează să se califice în premieră în cupele europene. Puțină lume știe însă că și fratele fotbalistului „câinilor” a jucat fotbal. Daniel Cîrjan a vorbit cu FANATIK despre cariera sa. Acesta, deși are doar 26 de ani, se gândește deja la o carieră de antrenor.

Fratele lui Cătălin Cîrjan se apucă de antrenorat la 26 de ani! Cine este modelul său

Daniel Cîrjan a jucat în carieră la echipe precum Sportul, Petrolul, Concordia Chiajna sau FC Tunari. Acum, fratele căpitanului de la Dinamo evoluează din pasiune în Liga a 4-a, la o echipă locală, și face primii săi pași în antrenorat. Modelul său este

„Din punctul meu de vedere, am cam încheiat cariera de jucător. Acum mai joc de plăcere la Omega Sport, în Liga a 4-a, e posibil să promovăm și o să văd ce fac din vară. Mai joc și la minifotbal. Îmi place foarte mult să antrenez și acum am luat o grupă de copii de 2015 la FC Champions. Sunt foarte buni și sunt convins că vor ajunge fotbaliști. Îmi place foarte mult să lucrez cu ei și sunt foarte pasionat, chiar am o relație specială cu acești copii.

Fac și antrenamente individuale, iar din vară vreau să mă înscriu la licența C la Școala de Antrenori și să îmi iau carnetul. Cătălin, sper să ajungă la un nivel atât de înalt încât să nu îl antrenez eu. Modelul meu de antrenor este Kopic, mai ales că știu în detaliu cum lucrează la Dinamo. Îi place să aibă posesia, să țină de minge, să joace un fotbal frumos și așa îmi doresc și eu să fiu ca antrenor. Eu cred că este cel mai bun antrenor din România și are ceva special. Kopic i-a ajutat mult, a creat o familie la Dinamo și toți sunt foarte uniți”, a declarat Daniel Cîrjan pentru FANATIK.

Cătălin Cîrjan are toată susținerea din partea familiei. Cuvinte superbe pentru mijlocașul de la Dinamo

Acesta a spus câteva cuvinte și despre fratele său. Daniel are încredere totală în Cătălin Cîrjan și spune că are toate șansele să ajungă un fotbalist important.

„Legat de Cătălin, pot spune că sunt mândru că e fratele meu și muncește extraordinar. Sunt fericit că îi merge bine și pe plan personal și așteptăm nunta. Nu îi dau sfaturi pentru că știe ce are de făcut pe teren, chiar dacă eu sunt fratele mai mare. Merg la toate meciurile cu tata și cu toată familia. Sunt destui care își dau cu părerea și nu mai vreau să o fac și eu. E foarte matur și știe să își facă autocritica. Sper să aibă un final de campionat cât mai bun și să ajungă în finala Cupei României. Dinamo poate să prindă un loc de cupă europeană. El nu se gândește la un transfer și trăiește clipa. Vedem ce va fi din vară și el speră să intre și în circuitul echipei naționale”, a mai spus Daniel Cîrjan.