Decizia radicală luată de Mirel Rădoi cu puțin timp înaintea meciului din Cupa României! I-a lasat mască pe cei prezenţi la stadion

Universitatea Craiova trece printr-o perioadă turbulentă după un start excelent de sezon. Mirel Rădoi a agitat apele şi înaintea meciului de Cupa României cu decizia stranie pe care a luat-o chiar la stadion.
Marian Popovici, Tibi Cocora
29.10.2025 | 18:02
Mirel Rădoi, îngândurat înainte de Universitatea Craiova - Sănătatea Cluj. Sursa: Fanatik
Universitatea Craiova are un meci uşor, pe hârtie, în faţa Sănătăţii Cluj, în prima etapă din faza grupelor Cupei României. Cu atât mai mult cu cât ardelenii au fost de acord ca meciul să se dispute pe „Ion Oblemenco”.

Mirel Rădoi, decizie radicală! Ce a făcut înainte de Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Deşi se anunţă un meci liniştit pentru olteni, Mirel Rădoi a agitat apele înaintea confruntării. Antrenorul Universităţii Craiova a refuzat să vină la flash interviul dinaintea meciului, deşi este o obligaţie contractuală.

Televiziunile care deţin drepturile de transmisie a competiţiei au făcut eforturi să îl convingă pe antrenorul oltenilor să vină la interviul obligatoriu premergător confruntării, dar Rădoi a refuzat, la fel ca şi la conferinţa de presă dinaintea meciului.

Mirel Rădoi, discuţie decisivă cu Mihai Rotaru! Pleacă antrenorul?

Situaţia de la Universitatea Craiova este foarte tensionată după ce echipa a remizat pe terenul lui Metaloglobus. S-a vorbit şi de o plecare a antrenorului de la echipă, dar aşa cum FANATIK a anunţat, pentru moment nu se pune problema unei despărţiri.

Cu o zi înaintea meciului din Cupa României, Mirel Rădoi a avut o întâlnire şi cu mai mulţi membrii din galeria Universităţii Craiova, după scandalul iscat la finalul meciului cu Metaloglobus în care fanii au pus tunurile pe proprii jucători.

Mirel Rădoi a avut un început excelent de sezon cu Universitatea Craiova, care s-a calificat pentru prima dată în faza principală din Conference League. Însă, oltenii au intrat într-un con de umbră şi are un singur succes în ultimele şapte meciuri oficiale.

