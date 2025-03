Decizia radicală luată de o fostă concurentă de la Puterea dragostei. Îi spune adio. Exclusiv

O fostă concurentă de la Puterea dragostei, după o relație presărată cu multe împăcări și despărțiri, a decis să rămână singură. Anul 2025 a venit cu separarea chiar din prima zi din an, fapt care a determinat-o să-și închidă ușile inimii. Așa se face că acum își dedică tot timpul fiului ei.

O fostă concurentă de la Puterea dragostei a ales singurătatea

Simina Loica, căci despre ea este vorba, . De atunci bruneta a ales singurătatea pe plan amoros. Pentru FANATIK, aceasta a mărturisit de ce nu își mai dorește, pe moment, o relație cu implicare sentimentală.

Mai mult, fosta concurentă de la Puterea dragostei a explicat, pentru cei care o urmăresc de pe vremea când era în emisiunea de la Kanal D, ce a determinat-o să ia decizia de a se retrage, de câteva luni, din social media.

„Am refuzat să mai merg la emisiuni pentru că, eu sunt tot timpul cu Dominic, locuim doar noi doi. Acum sunt și singură de aproape două luni jumătate. De la 1 ianuarie, mai exact. Și voi rămâne singură o perioadă pentru că îmi face bine lucrul acesta.

Legat de ce nu am mai apărut în media, de ce nu mai povestesc ce se întâmplă cu viața mea, nici măcar în postările de pe Instagram sau TikTok, este pentru că am simțit și simt că este mai bine să mă liniștesc. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult sau să povestesc mai mult decât știți, o voi face pentru că eu mereu am fost transparentă. Mereu am fost sinceră cu mine și cu voi.”, a declarat Simina Loica, pentru FANATIK.

De ce nu mai crede într-o împăcare cu tatăl copilui ei

Î , și el fost concurent la Puterea dragostei. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii de la Kanal D. S-au îndrăgostit și, ca rod al iubirii lor îl au pe micuțul Dominic. Din păcate, mariajul lor nu a rezistat impedimentelor care apar la tot pasul în căsnicii și, în februarie 2023 au divorțat.

Luni de zile, Simina și Alex s-au certat din cauza programului pentru vizitele celui mic, dar și din varii ale motive. Astăzi, după doi ani de la semnarea actelor de separare definitivă dezvăluie care au fost, de fapt, vinovații din spatele conflictelor dintre ei.

„Relația mea cu tatăl lui Dominic este din ce în ce mai bună. Acum și eu, dar și el, suntem singuri și nu mai avem de ce să ne ferim. De ce să ne gândim că poate este gelos partenerul nostru. Trebuia să gândim așa și înainte. Să nu fie un impediment iubitul sau iubita în comunicarea noastră pentru copil.

Fericirea copilului este cea mai importantă. Eu susțin asta și acum și el. Ne înțelegem foarte bine, urmează să mergem într-o vacanță la munte împreună cu copilul. Mai e puțin și o să fie și ziua lui Dominic, vom avea o petrecere tot împreună”, a mai dezvăluit fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Ce spune Simina Loica despre o posibilă împăcare cu Alex Zănoagă?

Simina Loica întrebată, de reporterul FANATIK, dacă această schimbare dintre ea și Alex Zănoagă poate duce chiar la o împăcare, mai ales că ambii sunt singuri și fără parteneri, a răspuns fără să lase loc de interpretare, că nu se mai pune problema.

„Nu, nu există așa ceva. Consider că viața noastră este bună, în liniște, în normalitatea oamenilor de rând.

Asta sugerez tuturor oamenilor, să-și rezolve lucrurile, să-și facă treaba lor, fără să intereseze de ce se întâmplă în alte case. De ce se întâmplă la vecini, de ce se întâmplă pe internet.”, a încheiat fosta soție a lui Alex Zănoagă.