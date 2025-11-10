Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club: “Am trimis bodyguarzii”

Șase jucători ai Rapidului au fost surprinși în club după ultima victorie, iar conducerea a intervenit. Decizia luată de Victor Angelescu la aflarea veștii.
Alex Bodnariu
10.11.2025 | 19:20
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Victor Angelescu despre petrecerea în club a jucătorilor de la Rapid
Rapid e pe primul loc în Superliga României. Lucrurile par să funcționeze de minune în Giulești. După victoria din ultima etapă, o parte dintre jucătorii lui Costel Gâlcă au fost surprinși într-un club la o oră târzie, iar Victor Angelescu a ținut să lămurească situația.

Șase jucători de la Rapid s-au distrat în club după ultimul meci din SuperLiga

Constantin Grameni, Timotej Jambor, Leo Bolgado, Luka Gojković, Franz Stolz și Christopher Braun au fost fotbaliștii care au fost surprinși în club în acest weekend. Se pare însă că jucătorii au primit acordul conducerii.

Victor Angelescu a precizat că fotbaliștii au înștiințat clubul că vor să petreacă în oraș, iar cererea lor a fost aprobată, întrucât antrenorul Costel Gâlcă le oferise trei zile libere, dat fiind că urmează meciurile echipei naționale și programul este ceva mai relaxat.

Rapid le-a dat voie jucătorilor să meargă în club! Decizia luată de Victor Angelescu

Ba mai mult, Victor Angelescu a precizat că Rapid a trimis în club doi bodyguarzi care să aibă grijă de fotbaliști și să prevină orice fel de conflict. Nu a fost raportat niciun incident, iar președintele giuleștenilor spune chiar că jucătorii au ajuns devreme acasă.

„Noi știam. Eram informați că se vor duce în club. Eram informați. Chiar am trimis doi bodyguarzi acolo. Știam. Ne-au informat. Au mers după o victorie. Au trei zile libere. I-am lăsat. Și fotbaliștii sunt oameni. O dată la 3-4 luni au și ei voie să iasă seara, în timpul lor liber, ținând cont că aveau trei zile libere.

Am trimis doi oameni de la firma de pază să meargă cu ei, să aibă grijă. Au avut rezultate foarte bune și au vrut și ei să se distreze. E normal, poți să ieși și să te distrezi. Dacă aveam meci, normal că nu-i lăsam. Tocmai de asta i-am lăsat. Urmează meciurile echipelor naționale”, a explicat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

