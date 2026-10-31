Sport

Decizia surprinzătoare a lui Hansi Flick după ce a luat bătaie de la Real Madrid în El Clasico! Peste un milion de oameni au reacționat

Dragoș Petrescu
31.10.2026 | 15:41
Decizia surprinzatoare a lui Hansi Flick dupa ce a luat bataie de la Real Madrid in El Clasico Peste un milion de oameni au reactionat
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Hansi Flick și-a deschis cont de Instagram după înfrângerea cu Real Madrid // FOTO: hepta.ro
Hansi Flick a luat o decizie neașteptată după eșecul cu Real Madrid! Gestul antrenorului Barcelonei a strâns peste un milion de reacții
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Hansi Flick (61 de ani) a găsit o modalitate neașteptată de a intra în contact cu suporterii Barcelonei, la doar câteva zile după înfrângerea suferită în fața marii rivale, Real Madrid, scor 1-2. Antrenorul german și-a făcut debutul pe Instagram, iar reacția fanilor a fost impresionantă: în mai puțin de 24 de ore, contul său a depășit pragul de un milion de urmăritori.

Hansi Flick și-a deschis cont de Instagram după înfrângerea cu Real Madrid

Antrenorul Barcelonei și-a lansat profilul oficial joi seară, 29 octombrie, iar primul mesaj a fost dedicat suporterilor echipei. „Hola, culers!” (n.r – salut catalan), a scris Flick, înainte de a le transmite că este încântat să poată împărtăși cu ei momente din viața de zi cu zi petrecută la club.

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Germanul le-a mulțumit pentru susținere și a încheiat mesajul cu celebra expresie: „Visca Barça!”. Postarea a fost realizată în colaborare cu pagina oficială a Barcelonei, care are o comunitate de aproape 150 de milioane de urmăritori și a contribuit la popularizarea noului cont.

Impactul a fost imediat, Flick ajungând la aproximativ 283.000 de urmăritori în prima oră, iar până vineri după-amiază depășise deja pragul de un milion. Prima sa fotografie a adunat, de asemenea, peste 1,3 milioane de aprecieri în primele 20 de ore.

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Gestul emoționant făcut de Hansi Flick la debutul pe Instagram

Dincolo de mesajul de bun venit adresat fanilor, Flick a publicat și două story-uri, dintre care unul a atras atenția prin încărcătura emoțională. Antrenorul german a transmis condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar tragic produs în Toledo și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

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Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați”, a transmis tehnicianul, într-un mesaj publicat în limba engleză. Celălalt story a fost legat de debutul său pe platformă și de dorința de a le oferi suporterilor o perspectivă mai apropiată asupra activității sale la Barcelona. Astfel, primele apariții ale lui Flick pe Instagram au combinat apropierea față de fani cu un mesaj de solidaritate.

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Pe cine urmărește Hansi Flick pe Instagram

Un alt detaliu interesant este reprezentat de lista extrem de scurtă a conturilor urmărite de antrenor. Flick a început prin a urmări doar 27 de profiluri: pagina oficială a Barcelonei și conturile celor 26 de jucători din lotul echipei.

Alegerea sugerează că tehnicianul vrea să păstreze profilul conectat în primul rând la activitatea sa profesională și la grupul pe care îl conduce. În loc să urmărească numeroase vedete sau personalități din afara fotbalului, Flick s-a concentrat doar pe club și pe fotbaliștii săi.

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Reacția fanilor a fost cu atât mai interesantă cu cât antrenorul nu era cunoscut pentru o prezență intensă pe rețelele sociale. În doar câteva ore, contul său a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte în comunitatea blaugrana.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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