Decizia surprinzătoare luată de Chivu înainte de Inter – Milan. Anunțul făcut în Italia

Cristian Chivu se pregătește de primul derby cu AC Milan, din postura de antrenor al lui Inter, iar românul a luat o decizie importantă înaintea partidei.
Mihai Alecu
22.11.2025 | 16:27
Decizia surprinzatoare luata de Chivu inainte de Inter Milan Anuntul facut in Italia
Ce decizie a luat Chivu înainte de Inter - Milan
Interul lui Chivu pare că devine o forță la nivel european, iar așteptările sunt ca echipa românului să se impună în meciul cu AC Milan ce va avea loc duminică, de la ora 21:45.

Cristi Chivu nu-i bagă în cantonament pe jucătorii lui Inter înainte de meciul cu Milan

Presa din Italia scrie că tehnicianul român a luat o decizie diferită față de Simone Inzaghi: jucătorii lui Inter sunt lăsați să doarmă acasă și nu intră în cantonament cu o seară înainte de meci, așa cum se obișnuia pe vremea fostului tehnician al echipei.

„Chivu, care a fost un fotbalist de top la Ajax, Roma și Inter, precum și la echipa națională, știe că are un grup de profesioniști impecabili și nu a ezitat să-și schimbe direcția față de era Inzaghi, când prezența în cantonament era „obligatorie” înainte de fiecare meci de acasă. Fostul fundaș este convins că o seară mai puțin la Appiano și una în plus acasă, la finalul sezonului, va face grupul să simtă mai puțină oboseală psihologică.

Allegri, pe de altă parte, este dedicat misiunii de a readuce Milan în frunte și, având în vedere că a pornit de pe locul opt sezonul trecut dificultățile au fost și sunt considerabile. El a vrut să controleze fiecare detaliu de la început. Inclusiv în ajunul meciurilor, iar jucătorii lui Milan vor intra în cantonament cu o zi înainte de partidă”, au notat jurnaliștii de la FCInter1908.

Inter, pe primul loc în Serie A

Inter pornește „derby della madonnina” de pe primul loc. Echipa lui Cristi Chivu a reușit să adune, în 11 meciuri, 24 de puncte, și se află datorită golaverajului în fruntea clasamentului. Totuși, AS Roma are și ea același număr de puncte, iar AC Milan și Napoli stau la rândul lor la pândă, fiind la doar două lungimi în spatele trupei nerazzurrilor.

Forma bună aratată de Inter s-a confirmat și în Liga Campionilor. Acolo, elevii lui Cristi Chivu au făcut spectacol și au 4 victorii din 4 posibile. Au bătut 2-0, pe Ajax, 3-0, pe Slavia Praga, 4-0, pe Union Saint-Gilloise, și 2-1, pe Kairat Almaty, iar calificarea în faza următoare a competiției pare doar o chestiune de timp. Inter urmează să joace contra celor de la Atletico Madrid, în Spania, în runda a 5-a.

Cristi Chivu, lăudat în Italia

Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, Andrea Ranocchia, a vorbit în termeni laudativi în presa din Italia despre tehnicianul român, pe care l-a comparat cu Jose Mourinho sau Jurgen Klopp datorită modului în care vorbește cu jucătorii săi.

“Are un mod extraordinar de a comunica. Răspunde la întrebări precum Mourinho, Guardiola sau Klopp. Oameni ca Cristian ies din tiparele evidentului. Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent. Conferințele lui de presă sunt fantastice”, a spus Andrea Ranocchia.

