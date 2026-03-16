Decizia surprinzătoare luată de Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid și mesajul dur transmis: „Să stea acasă!”

Antrenorul iberic al celor de la Manchester City a avut un discurs clar înainte , din Anglia, și a luat o hotărâre care a surprins pe toată lumea, în contextul în care se știe importanța crucială a partidei cu „Galacticii”.

Ce decizie a luat Pep Guardiola înainte de Manchester City – Real Madrid

Pep Guardiola e recunoscut pentru că balansează foarte bine relația de prietenie cu jucătorii și în același timp își impune autoritatea, spaniolul fiind apreciat pentru aceste calități. Tocmai pentru că ține la modul în care fotbaliștii îl percep, tehnicianul de la Manchester City a încercat să le ofere acestora un moment de relaxare înainte de partida cu Real Madrid.

Antrenorul formației engleze a decis să le dea liber tuturor jucătorilor, duminică, cu doar două zile înainte de confruntarea din Champions League, notează . Acest lucru se întâmplă foarte rar, mai ales în perioade aglomerate, cu meciurile disputate în decurs de câteva zile. Prin acest gest, Guardiola a dorit să ofere o deconectare de la ce înseamnă munca zilnică dusă la club, în speranța că o să ofere un strop de energie fizică și mentală jucătorilor în duelul cu Real Madrid.

Guardiola a avut un mesaj dur înainte de returul cu Real Madrid

După ce a remizat cu West Ham, în campionat, 1-1, Pep Guardiola a fost întrebat dacă jucătorii săi cred într-o calificare în fața celor de la Real Madrid și a avut un răspuns acid.

„Dacă ei nu cred, e problema lor. Sunt adulți. Au un salariu bun. Dacă nu cred într-o revenire în Liga Campionilor, să se ducă acasă. Să stea acasă. Trebuie să încercăm. Ce avem de pierdut? Există cineva în această cameră care crede că nu putem întoarce scorul? Nimeni”, a spus Pep Guardiola.

Ce spune Bernardo Silva înainte de meciul cu Real Madrid

Bernardo Silva spune că jucătorii de la Manchester City o să se lupte pentru a întoarce rezultatul nefavorabil din tur, mai ales că acum au și avantajul terenului propriu.

„Chiar dacă rezultatul la Madrid a fost foarte prost, o să continuăm să luptăm. O să ne batem până la final. Asta putem garanta. Pe terenul nostru, orice se poate întâmpla. O să încercăm să fim la cel mai înalt și o să dăm tot ce putem pentru un rezultat așteptat de suporteri”, a spus Bernardo Silva.