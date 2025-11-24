Decizia UEFA în cazul lui Michael Oliver, arbitrul meciului Bosnia – România

ADVERTISEMENT

Decizie surprinzătoare luată de UEFA în cazul lui Michael Oliver, arbitrul care a oficiat partida dintre Bosnia și România din preliminariile Campionatului Mondial. Englezul a fost delegat la un meci de foc din Champions League.

Michael Oliver a luat două decizii controversate în meciul Bosnia – România 3-1

România a fost învinsă de Bosnia la Zenica cu 1-3, iar arbitrul pentru două decizii. Mai întâi a trecut cu vederea un fault dur comis asupra lui Marius Marin, iar câteva minute mai târziu l-a eliminat pe Denis Drăguș.

Mircea Lucescu a fost de părere că britanicul nu a judecat cele două faze cu aceeași unitate de măsură și că nu se impunea eliminarea directă a lui Denis Drăguș, cel care cu doar două minute înainte fusese aruncat în luptă.

Michael Oliver, recompensat de UEFA! Englezul va arbitra Olympiakos – Real Madrid

Acum, Michael Oliver a primit o veste excelentă de la UEFA. Arbitrul englez va fi la centru la confruntarea din Grecia dintre Olympiakos și Real Madrid din etapa cu numărul 5 a fazei principale din Liga Campionilor.

„Arbitrul englez Michael Oliver va conduce partida din etapa a cincea a fazei grupelor Champions League, programată miercuri între Olympiacos și Real Madrid, meci ce va avea loc pe stadionul Karaiskakis din capitala Greciei”, a fost anunțul făcut de jurnaliștii spanioli de la .

Michael Oliver a arbitrat și un alt meci tare după Bosnia – România. . El este în continuare văzut drept unul dintre centralii de elită din fotbalul britanic, deși a comis repetate greșeli în ultimii ani.