Decizia UEFA în cazul transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo! Ucrainenii au făcut anunțul

Situația transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo București rămâne complicată. Regulamentele UEFA blochează mutarea până în vară. De ce nu poate pleca din Ucraina.
Alex Bodnariu
25.01.2026 | 14:30
Decizia UEFA in cazul transferului lui Vladislav Blanuta la Dinamo Ucrainenii au facut anuntul
Ultimele detalii despre situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Ucrainenii anunță că a venit răspunsul de la UEFA. Foto: colaj Fanatik.
S-a vorbit în această iarnă despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță, atacantul român de la Dinamo Kiev, să fie cedat în Superliga României, la Dinamo București. Presa din Ucraina scrie însă că, cel puțin până în vară, mutarea nu are șanse de reușită.

Veste proastă pentru fanii lui Dinamo. De ce este Blănuță blocat la Kiev

Oficialii clubului din Ștefan cel Mare încearcă să întărească echipa pentru restul sezonului de Superliga, iar numele lui Vladislav Blănuță a ajuns pe lista șefilor clubului, care au intrat în discuții cu Dinamo Kiev.

Atacantul român nu a reușit să se impună în campionatul Ucrainei și a avut și probleme cu suporterii. Vladislav Blănuță este în continuare un fotbalist tânăr, însă are nevoie de o echipă la care să poată aduna meciuri și minute pe teren.

Ce spune UEFA în cazul lui Blănuță

Se pare însă că, cel puțin până în vară, Vladislav Blănuță este blocat la Dinamo Kiev. Situația sa este una destul de complicată. A jucat deja pentru două echipe profesioniste, iar regulamentele UEFA spun clar că nu poate îmbrăca tricoul unei a treia formații în acest sezon.

„Dinamo a primit un răspuns de la UEFA în cazul Blănuță. Acesta nu va putea evolua în acest sezon pentru nicio altă echipă în afara lui Dinamo (n.r. Kiev), deoarece a fost trecut pe foaia de joc a Universității Craiova 1948 într-un meci oficial, iar UEFA interpretează situația în acest mod”, a explicat jurnalistul Mihailo Spivakovski, în podcastul TaToTake.

Ce spun oficialii lui Dinamo despre posibilitatea ca Blănuță să ajungă în Ștefan cel Mare

Cosmin Mihalescu, oficialul echipei din Ștefan cel Mare, a vorbit despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să ajungă la Dinamo București în timpul emisiunii FANATIK Dinamo. Acesta a dat de înțeles că situația este una complicată, iar acționarii nu vor risca să aibă probleme cu regulamentul.

„Da, de asta noi cumva tatonăm și încercăm să ne luăm toate informațiile. Dar de asta nici nu avansează nimic foarte concret, pentru că e o speță foarte complicată și nu depinde doar de noi. Adică noi putem ajunge la o înțelegere, cred că destul de repede, și cu Dinamo Kiev, și cu jucătorul. Aici e o discuție poate mai separată, dar dacă nu vom primi ok-ul de la Federația Ucraineană…”, a explicat Mihalescu, la FANATIK Dinamo.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
