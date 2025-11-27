Decizia uriașă a conducerii Universități Craiova după victoria Mainz! Ce se va întâmpla la derby-ul cu CFR Cluj

ADVERTISEMENT

este la a doua victorie din două posibile cu tehnicianul portughez pe bancă, iar acum victima a fost Mainz, formație din Bundesliga.

Intrare liberă pentru suporteri la meciul dintre Craiova și CFR Cluj

Singurul gol al partidei din Bănie a purtat semnătura lui Assad Al Hamlawi, care a înscris în repriza secundă dintr-o lovitură de la 11 metri. Oltenii au tremurat pe final, când cei de la Mainz au marcat după o fază prelungită de atac, însă reușita a fost eliminată după câteva minute, după ce din camera VAR a venit semnalul că jucătorul nemților se afla într-o poziție de ofsaid.

Astfel, Universitatea Craiova a ajuns la 7 puncte în grupa principală din Conference League și visează la calificarea în primăvara europeană. Bucuria de la finalul partidei a fost una uriașă, iar oficialii echipei au anunțat că următorul meci de acasă, din SuperLiga, cu CFR Cluj, ce va avea loc duminică, pe 7 decembrie, de la ora 20:30, intrarea va fi liberă pentru toți oamenii care vor să vină pe stadion.

Suma câștigată de Universitatea Craiova după victoria cu Mainz

Datorită victoriei obținute cu formația din Bundesliga, . Cei de la UEFA urmează să le dea oltenilor 400.000 de euro bonus pentru succesul cu Mainz, iar suma totală din acest sezon european, care include și preliminariile și bonusul încasat pentru calificarea în faza grupei principale, va depăși acum 5.000.000 de euro.

Pentru Universitatea Craiova mai sunt două meciuri de jucat în Conference League, pe teren propriu, cu Sparta Praga, confruntare la care Nicușor Bancu o să fie suspendat, și faza grupelor se încheie cu o deplasare pe terenul celor de la AEK Atena, în Grecia. Cel mai probabil, dacă mai obține minim 3 puncte, atunci Universitatea Craiova se va califica în primăvara europeană și suma încasată de la UEFA s-ar ridica, per total, la peste 6 milioane de euro.