Sport

Decizia uriașă a conducerii Universități Craiova după victoria Mainz! Ce se va întâmpla la derby-ul cu CFR Cluj

Victoria Universității Craiova împotriva celor de la Mainz i-a făcut pe șefii grupării oltene să anunțe la finalul partidei o decizie surprinzătoare pentru partida cu CFR Cluj, din SuperLiga.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
28.11.2025 | 01:50
Formația antrenată de Filipe Coelho este la a doua victorie din două posibile cu tehnicianul portughez pe bancă, iar acum victima a fost Mainz, formație din Bundesliga.

Singurul gol al partidei din Bănie a purtat semnătura lui Assad Al Hamlawi, care a înscris în repriza secundă dintr-o lovitură de la 11 metri. Oltenii au tremurat pe final, când cei de la Mainz au marcat după o fază prelungită de atac, însă reușita a fost eliminată după câteva minute, după ce din camera VAR a venit semnalul că jucătorul nemților se afla într-o poziție de ofsaid.

Astfel, Universitatea Craiova a ajuns la 7 puncte în grupa principală din Conference League și visează la calificarea în primăvara europeană. Bucuria de la finalul partidei a fost una uriașă, iar oficialii echipei au anunțat că următorul meci de acasă, din SuperLiga, cu CFR Cluj, ce va avea loc duminică, pe 7 decembrie, de la ora 20:30, intrarea va fi liberă pentru toți oamenii care vor să vină pe stadion.

Datorită victoriei obținute cu formația din Bundesliga, conturile clubului oltean vor fi insuflețite cu o sumă importantă. Cei de la UEFA urmează să le dea oltenilor 400.000 de euro bonus pentru succesul cu Mainz, iar suma totală din acest sezon european, care include și preliminariile și bonusul încasat pentru calificarea în faza grupei principale, va depăși acum 5.000.000 de euro.

