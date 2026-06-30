Decizie bombă la miezul nopții! Ronald Koeman se retrage din fotbal după eliminarea Olandei la CM 2026

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Ronald Koeman (63 de ani) nu mai este selecționerul Olandei. Mai mult, după ce „Portocala mecanică” a fost eliminată de Maroc în 16-imile de finală de la Campionatul Mondial ca urmare a executării loviturilor de departajare, experimentatul antrenor a anunțat că a decis chiar să se retragă în totalitate din fotbal, în primul rând din cauza faptului că soția sa se luptă de ceva timp cu o boală destul de gravă.

Ronald Koeman se retrage din fotbal după eliminarea Olandei de la Campionatul Mondial

În mesajul său de despărțire, Koeman a dorit în mod special să sublinieze că este recunoscător pentru tot ce a trăit de-a lungul timpului în fotbal, atât ca jucător, cât și ca tehnician, și în acest sens a menționat toate cluburile la care a activat în cariera sa. „Aseară (n.r. marți dimineață pe fusul orar al României, la scurt timp după meci) am luat decizia de a-mi încheia mandatul de antrenor principal al echipei naționale a Olandei. Privind înapoi la cariera mea, mă simt deosebit de mândru și recunoscător. Am avut privilegiul să lucrez la Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona și bineînțeles în două perioade la ‘portocală’. Cluburi și oameni care m-au format și mi-au dăruit amintiri pe care le voi prețui toată viața.

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De asta mă doare că mi se termină ciclul la națională așa. Cu toții am visat la o Cupă Mondială în care să scriem istorie. Nu s-a întâmplat. Nimeni nu este mai dezamăgit de asta decât mine. Ca antrenor principal, ai această responsabilitate. Întotdeauna am simțit asta și voi continua să simt asta. Mai mult, anii trecuți m-au făcut să realizez din nou că există lucruri mai importante decât fotbalul. Fotbalul a fost viața mea, dar sănătatea este neprețuită. Când cineva drag duce o luptă grea, perspectiva ta se schimbă. Soția mea Bartina m-a susținut și încurajat în fiecare zi să-mi termin munca de selecționer, în ciuda bolii de care suferă. Aceasta este o mărturie a unei puteri incredibile. O apreciez mai mult decât voi putea vreodată să exprim în cuvinte”, a scris în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

Soția lui Ronald Koeman se luptă cu o boală destul de gravă

În continuare, a dorit să le mulțumească și tuturor oamenilor alături de care a lucrat de-a lungul timpului, cu o mențiune specială pentru suporteri: „Vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor cu care am avut plăcerea să lucrez. Eforturile, caracterul si încrederea voastră m-au motivat în fiecare zi. Mulțumesc și staff-ului meu, tuturor angajaților din spate și cluburilor cu care am avut ocazia să lucrez. Dar mai presus de toate mulțumesc suporterilor. Pentru că am avut parte de sprijin chiar și în momentele în care era greu. A fost o mare onoare să pot reprezenta Olanda ca selecționer.

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Îmi iau rămas bun cu sentimente amestecate. Desigur că mi-ar fi plăcut să-mi închei timpul la națională cu un titlu mondial. Din păcate acel vis a rămas neîmplinit. Dar mai presus de toate mândria învinge. Sunt mândru de tot ce mi-a dat fotbalul, de oamenii pe care i-am întâlnit și de faptul că am reușit să fac din cea mai mare pasiune profesia mea. Mulțumesc pentru toți acești ani de încredere, critici, susținere, dezamăgiri, reușite și momente de neuitat. A fost o onoare”.

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