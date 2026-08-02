Decizie ciudată a fostului golgheter de la Dinamo. Ajunge într-un campionat exotic și se va duela cu un internațional român

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Dacă se va concretiza acest transfer, Selmani are șanse mari să se confrunte pe teren cu fostul atacant al Universității Craiova, Andrei Ivan. Astrit Selmani a părăsit Dinamo București cu destinația liga secundă din China, însă acum vrea să schimbe țara și pare interesat de o aventură în Vietnam.

Astrit Selmani este aproape de un transfer în Vietnam, la o echipă nou-promovată

Potrivit , Selmani va fi împrumutat la Bac Ninh FC, formație nou-promovată în primul eșalon fotbalistic din Vietnam. Selmani a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai lui Dinamo în sezonul în care echipa a revenit în play-off după o pauză de aproape 9 ani.

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Asta, după ce kosovarul a reușit să înscrie 15 goluri și să ofere 7 pase decisive în 49 de meciuri. Cu toate că kosovarul a forțat un transfer la o echipă din Europa, preferabil care să evolueze în cupele europene.

După ce a ratat acest obiectiv personal, , unde a semnat cu Shaanxi Union, în liga secundă. Aici, după un sezon solid cu 9 goluri și 7 pase de gol în 26 de apariții, kosovarul a atras atenția vietnamezilor de la Bac Ninh FC.

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Paradoxal, dacă ar ajunge în Vietnam, Selmani ar valora aproape dublu cât întreg lotul celor de la Bac Ninh FC. Astfel, Selmani e cotat la 750.000 de euro, în timp ce micuța echipă din Vietnam are un lot evaluat la 400.000 de euro. Cât despre Andrei Ivan, atacantul român joacă la Truong Tuoi Dong Nai, o altă echipă nou-promovată în prima ligă din Vietnam.

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Prima ligă din Vietnam este atractivă pentru fotbaliști, deși nu este una de top

Conform unui clasament oficial realizat de Global Football Rankings, prima ligă din Vietnam nu prinde niciun lot în top, ultima ligă monitorizată fiind cea din India (locul 76). În comparație, Premier League este considerat cel mai bun campionat din lume, în timp ce Superliga românească ocupă locul 38, imediat după prima ligă din Maroc.

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Lucru care se vede, de altfel, și din cifre, întreg campionatul din Vietnam fiind cotat puțin la peste 40 de milioane de euro. Cu toate acestea, în ultimii ani vietnamezii au prins gustul fotbalului și încearcă să convingă fotbaliști valoroși să se alăture „proiectului” de a face din V.League 1 o ligă apreciată cel puțin în Asia.

Căt despre Selmani, chiar dacă a plecat de la Dinamo, kosovarul pare că a rămas cu inima alături de „câini”. Astfel, înainte de cel mai recent derby Dinamo – FCSB din Superliga, kosovarul a avut un mesaj special pentru foștii săi coechipieri și pentru fani.

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„Sper ca Dinamo să obțină o mare victorie pe Arenă, la fel ca în derby-ul precedent. Urmăresc toate meciurile pe care «câinii» le joacă, sunt și voi fi suporter al lui Dinamo. cred, cu adevărat cred că Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului în acest sezon. Cu sprijinul suporterilor, orice este posibil pentru Dinamo”, transmitea atacantul.