Decizie ciudată a organizatorilor JO de la Tokyo: sportivii au interzis să folosească prezervativele distribuite gratuit

Pentru a respecta distanțarea fizică și toate celelalte măsuri impuse în contextul pandemiei Covid-19, sportivilor calificați la Jocurile Olimpice nu li se permite să întrețină relații sexuale pe durata șederii în Satul Olimpic.

O decizie pe cât de ciudată, pe atât de amuzantă, în condițiile în care organizatorii respectă „tradiția” și le pun la dispoziție 160.000 de prezervative gratuite. Acestea sunt distribuite de peste 30 de ani, ca un semnal de alarmă asupra virsului HIV şi bolii SIDA.

Cine încalcă regulile va fi aspru pedepsit. Dincolo de penalităţi financiare, se poate ajunge la descalificarea sau chiar .

Sportivii care participă la Jocurile Olimpice nu au voie să folosească prezervativele distribuite gratuit

„Prezervativele distribuite nu sunt destinate a fi utilizate în Satul Olimpic”, au transmis organizatorii Jocurilor Olimpice, programate între 23 iulie și 8 august. Pentru că distribuirea prezervativelor este o tradiție începută cu peste trei decenii în urmă, Comitetul Olimpic Internațional a solicitat ca aceasta să continue și la Tokyo, în ciuda restricțiilor.

Cum nu vor putea fi folosite, se recomandă ca prezervativele să fie duse de sportivi în țările de origine, ca o formă de susținere a campaniei menite să atragă atenția asupra bolilor cu transmitere sexuală.

În ceea ce privește protocoalele anti-Covid, participanții ar putea fi obligaţi, la sosire, să rămână în carantină într-un hotel, pe fondul .

Dominic Thiem și-a anunțat retragerea de la Jocurile Olimpice: „Nu mă simt pregătit să joc la cel mai înalt nivel”

În altă ordine de idei, Dominic Thiem a decis să urmeze exemplul lui Rafael Nadal și să nu participe la Jocurile Olimpice din această vară. Anunțul a fost făcut chiar de el, printr-un mesaj publicat cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare.

„Am o veste tristă de împărtășit. După ce am discutat cu echipa mea și am analizat situația, am luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pentru mine, la fel ca pentru orice sportiv, să particip la Olimpiadă și să-mi reprezint țara este o onoare imensă și asta face decizia și mai grea. Cu toate acestea, 2021 nu a început așa cum mă așteptam și nu mă simt pregătit să joc la cel mai înalt nivel la Tokyo.

În ultimele două săptămâni m-am antrenat din greu și deja îmi îmbunătățesc condiția fizică și concentrarea, ușor, ușor. Obiectivul meu este să lucrez din greu săptămânile acestea, să dau tot ce pot la Wimbledon și să continui să mă antrenez și să-mi apăr titlul la US Open.

Urez echipei Austriei de la Tokyo numai bine. Sunt tânăr și sper să joc pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024”, a transmis austriacul de 27 de ani, ocupant al locului 5 în clasamentul ATP.