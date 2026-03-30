DSP, hotelurile și pensiunile, implicate în cazul Gânj! Decizia ciudată a judecătorilor și revolta familiei Andei, tânăra ucisă vara trecută: „Îi acuză polițiști că se comportă foarte urât”

Cazul Gânj capătă accente tot mai greu de explicat din punct de vedere logic, iar cea mai nouă decizie dată de Tribunalul Mureș i-a lăsat uimiți pe toți cei prezenți în sală la termenul care a avut loc luni, 30 martie 2026.

Cazul Gânj: decizie curioasă cu privire la criminalul din Mureș

La mai bine de opt luni de când Emil Gânj a dispărut fără nicio urmă, după crima pe care a comis-o în localitate Miheșu de Câmpie din județul Mureș, instanța a trimis adrese pentru a afla informații despre ucigaș către o asociație a agențiilor de turism și Direcția de Sănătate Publică.

Tribunalul susține că Gânj ar trebuie căutat inclusiv în spitalele de psihiatrie din întreaga țară, dar și, atenție, în hoteluri și pensiuni. Adresa făcută către ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism), o entitate fără atribuții de forță sau autoritate în astfel de cazuri, a stârnit stupefacție generală. Mai ales că, potrivit surselor judiciare, atât procurorul de caz cât și avocatul lui Gânj s-au opus unei astfel de măsuri. Cu alte cuvinte, până și cei implicați direct în dosar au considerat demersul cel puțin neobișnuit.

Avocatul familiei tinerei ucise, după ce instanța a hotărât să implice în dosar DSP și ANAT: „Am crezut că e o glumă”

Într-un dosar în care fiecare pas ar trebui să fie calculat milimetric, decizia pare o încercare de a bifa toate scenariile posibile, inclusiv cele greu de imaginat, având în vedere că Gânj e căutat de opt luni, iar întrebarea firească e dacă s-a omis, cumva, posibilitatea să se ascundă în vreo unitate de cazare sau să fie pe la vreun spital. Ideea că un criminal aflat pe lista celor mai căutați infractori ar putea să se cazeze liniștit la o pensiune sau să plece printr-o agenție de turism sfidează, pentru mulți, logica elementară.

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, nu și-a ascuns stupefacția și a comentat situația ciudată din instanța mureșeană, în exclusivitate pentru FANATIK: „Eu am crezut că este o glumă. În mod normal, o astfel de solicitare nu prea se face. Ideea este în felul următor: tot ce se întâmplă prin Mureș mi se pare o altă țară. Cert este că indiferent unde îl cauți, poți să îl cauți pe ăsta și-n gaură de șarpe, dacă nu îl ai prezent la proces în momentul în care se judecă, lăsând la o parte că nu mai era de datoria instanței să facă lucrurile astea.

S-a opus toată lumea, și procurorul, și avocatul lui. Ei au spus să se facă adresă la DSP, că poate e internat pe undeva. Păi dacă era internat pe undeva îl găseau, era știre națională. Cea mai tare a fost adresa către ANAT, lăsând la o parte că ANAT este o asociație, nu e vreo autoritate”.

Familia îi acuză pe polițiști că se poartă urât

În timp ce instituțiile par să bâjbâie între ipoteze, familia Andei trăiește un coșmar fără sfârșit. Neîncrederea a ajuns la cote maxime, iar tensiunile au escaladat inclusiv în relația cu autoritățile care s-au ocupat de acest caz.

„Familia nu mai crede nimic. Familia cere inclusiv ridicarea protecției pentru că îi acuză pe polițiști că se comportă foarte urât cu ei. Este vorba de dosarul de ridicare a protecției pentru una dintre fete”, a mai spus Cuculis, pentru FANATIK.

În spatele acestor declarații se ascunde o realitate dureroasă. Nu doar că principalul suspect nu a fost prins, dar modul în care instituțiile statului au gestionat de la bun început cazul a erodat complet încrederea celor afectați direct, dar și a celorlalți cetățeni neimplicați în acest dosar.

Emil Gânj devine subiect de teorii fanteziste

Scenariile despre locul în care s-ar ascunde Emil Gânj devin, așadar, din ce în ce mai spectaculoase. Presa din Ungaria vorbește despre implicarea unor specialiști FBI în eforturile de căutare și despre posibilitatea ca acesta să se fi refugiat într-o rețea de tuneluri săpate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Se mai crede că ar putea fi pe teritoriul Ungariei, printre altele.

Cert este că indiciile conturează profilul unui individ care nu a acționat impulsiv, ci și-a planificat în detaliu fiecare pas. Există suspiciuni că Gânj și-ar fi pregătit din timp ascunzători, unde ar fi depozitat haine și alimente, tocmai pentru a putea evita capturarea pe termen lung.

Cu toate acestea, amploarea operațiunilor de căutare este uriașă. Până la 800 de polițiști au fost mobilizați pentru a-l găsi, însă fără niciun rezultat concret. În paralel, numele său a fost inclus pe lista celor mai căutați infractori din Europa, iar autoritățile au oferit o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la prinderea sa.

Polițiștii din Mureș, trași la răspundere pentru cum au acționat în acest caz

În ciuda acestui efort masiv, pe Gânj pare că l-a înghițit pământul, iar fiecare nouă pistă despre unde ar putea fi se pierde în necunoscut, devenind un mister mai tare decât disparițiile din Triunghiul Bermudelor. Ancheta a scos la iveală și disfuncții grave în sistem. Șeful Poliției Române a confirmat că au fost demarate cercetări disciplinare și penale în cazul mai multor polițiști din cauza felului în care au acționat când s-a dat alarma.

Conform verificărilor, mandatul de arestare emis pe numele lui Gânj încă din februarie 2024 nu a fost transmis corespunzător și nu a fost introdus în bazele de urmăriți la nivel național timp de un an. Așa cum se știe, criminalul nu era la prima infracțiune gravă până la uciderea Andei, căreia i-a dat și foc, după aceea.

Cu alte cuvinte, sistemul a avut ocazia să-l oprească, dar a ratat ocazia „Managementul IPJ Mureș nu a exercitat supravegherea necesară în gestionarea unui caz cu potențial major de escaladare”, a declarat Benone Matei, confirmând ceea ce mulți intuiau deja, un șir întreg de erori. În acest context, decizia instanței de a extinde căutările până la agenții de turism pare mai degrabă o încercare tardivă de a compensa un trecut plin de breșe.

Crima în sine rămâne una dintre cele mai brutale din ultimii ani. În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a intrat în locuința fostei sale iubite, Anda, o tânără de doar 24 de ani, din Miheșu de Câmpie. A atacat-o cu o toporișcă, a ascuns trupul într-un dulap și apoi a incendiat casa, ca și cum ar fi vrut să șteargă orice urmă a ororii.

Emil Gânj, ascuns sub o identitate falsă? Teoria nu ține, susține avocatul familiei Andei

Anda trăise, potrivit apropiaților, un adevărat coșmar. Obținuse un ordin de protecție împotriva lui în februarie 2025, dar asta nu a fost suficient. Înainte de crimă, Gânj și-a tăiat brățara de monitorizare și a dispărut din radarul autorităților. au ieșit la iveală ulterior. Tânăra ar fi fost obligată să-și tatueze numele agresorului pe piept, iar decizia de a modifica acel tatuaj după despărțire ar fi fost, potrivit unor surse, scânteia finală care a declanșat furia criminală.

Astăzi, în timp ce instanța trimite scrisori către agențiile de turism și spitale, anchetatorii caută un om care să fi anticipat fiecare mișcare, așteaptă să se facă dreptate. „Dacă era internat cu un buletin fals, rezultatul o să fie pe numele celui căruia i-ar fi furat identitatea, adică nu are nicio logică.

Pe 23 aprilie o să mă duc eu și o să rămână în pronunțare, ne judecăm pe fond, cel mai probabil. O să îl condamne, la fel de probabil, o să facă avocatul apel, la fel de probabil, cel din oficiu pe care îl are criminalul. Noi o să cerem închisoarea pe viață cu privire la faptele săvârșite”, a mai declarat Adrian Cuculis, pentru FANATIK.