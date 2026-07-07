Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă

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Dinamo l-a adus în această vară pe Ianis Doană (18 ani), mijlocaș ofensiv fost la CSM Reșița, împrumutat la Steaua în sezonul trecut. Deși anunțul oficial privitor la această mutare a fost făcut recent, se pare că oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” ajunseseră la un acord în acest sens cu jucătorul încă din iarnă, în condițiile în care el intrase atunci în ultimele șase luni de contract cu cei de la Reșița.

Cu această ocazie, „câinii” au informat și că și-au păstrat prin contract o opțiune de a-l aduce înapoi pe viitor pe tânărul fotbalist, fără a oferi însă mai multe detalii în acest sens: „Acord cu Poli Timisoara pentru Ianis Doană! Tânărul mijlocaș își va continua dezvoltarea în noul sezon, în liga secundă. Dinamo păstrează opțiunea ca, în viitor, să-l aducă înapoi pe Ianis în ‘Ștefan cel Mare’. Mult succes, Ianis!”.

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Dinamo renunță deja la Ianis Doană, adus abia în această vară

Așadar, acest lucru s-a întâmplat pe vremea când Zeljko Kopic era antrenor la Dinamo și pesemne că tehnicianul croat și-a dat acceptul atunci pentru acest transfer. Doar că între timp Kopic a fost înlocuit cu Nuno Campos, iar portughezul ar fi ajuns la concluzia că nu are nevoie de serviciile lui Doană în noul sezon.

Așa că s-a decis ca tânărul jucător să fie cedat acum, însă nu sub formă de împrumut, așa cum s-ar fi putut gândi multă lume, ci chiar definitiv. Dinamo a ajuns în scurt timp la o înțelegere pentru transferul lui Ianis Doană cu Poli Timișoara, echipă proaspăt promovată în Liga 2 și care își propune chiar să ajungă în SuperLiga din prima încercare.

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Transferul lui Ianis Doană, anunțat oficial de Poli Timișoara

Transferul a fost deja anunțat în mod oficial de către bănățeni prin intermediul paginii de Facebook, iar fotbalistul a oferit deja și primele declarații din noua postură. „Mă bucur că am venit la Timișoara și am venit pentru a ajuta echipa cât mai mult iar, la final, să se îndeplinim principalul obiectiv – promovarea în prima ligă”, a spus Ianis Doană. Din informațiile obținute de FANATIK, tânărul jucător a semnat un contract pe doi ani cu gruparea viola, iar Dinamo păstrează un mic procent dintr-o eventuală vânzare ulterioară.

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Ianis Doană era încântat că a ajuns la Dinamo

La scurt timp după ce a fost prezentat oficial de Dinamo, , în care a vorbit despre cât de multă se bucura atunci de acest pas: „Mă simt onorat și sunt optimist. Să vedem ce va fi acum la Dinamo, e un nou capitol. Când auzi că te vrea Dinamo, nu știu dacă poți face altă alegere.

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Am făcut un pas uriaș de la Liga 2 la o echipă de play-off și cu o istorie atât de bogată. Știu că m-a vrut și U Cluj. Am ales Dinamo pentru că e o echipă mai constantă, care va fi acolo sus și îmi place proiectul ăsta, că se bazează foarte mult pe jucători tineri”.

Ce spunea Andrei Nicolescu despre transferul lui Ianis Doană la Dinamo

a dat în mod clar de înțeles că la acea vreme existau anumite planuri destul de importante pentru Ianis Doană: „(n.r. Dinamo l-a luat pe Ianis Doană?) Din 30 iunie e jucătorul lui Dinamo. (…) Dinamo gândește să-și construiască viitorul cu jucători tineri de mare perspectivă. Așa am făcut și anul trecut, așa am făcut și anul ăsta. Am semnat niște jucători care poate că nu o să prezinte impact imediat în Dinamo, dar cu siguranță într-un an, doi, o să reprezinte niște borne importante. Și e și cazul lui Ianis Doană, e și cazul lui (Adriano) Manole.

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Sunt jucători de perspectivă, dar nu cu impact imediat, adică nu au ținut de campania de transferuri din anul ăsta. Au ținut de modul general în care Dinamo vede construcția clubului. De la Reșița era monitorizat. Cam de un an jumate. A apărut o oportunitate și am profitat de ea. E o chestiune care nu are nevoie de detalii. Așa se întâmplă în lumea asta. Fiecare club își face planuri să obțină cât mai mult din jucători de mare perspectivă”.