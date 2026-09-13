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Derby-ul dintre a produs un moment extrem de controversat în prima repriză a duelului de pe Old Trafford. Phil Foden și Bruno Fernandes s-au lovit reciproc, însă doar fotbalistul „cetățenilor” a fost eliminat. Ba mai mult, căpitanul „diavolilor” nu a primit nici măcar un cartonaș galben, o decizie care a fost contestată vehement în mediul online. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Decizie controversată în Premier League! Phil Foden și Bruno Fernandes s-au lovit reciproc, dar doar englezul a fost eliminat

Evenimentul s-a petrecut în minutul 23 al întâlnirii de pe „Teatrul Viselor”. Phil Foden și Bruno Fernandes se aflau într-un duel direct pentru balon, iar portughezul l-a șicanat pe fotbalistul lui City, acesta din urmă solicitând un fault care nu s-a acordat. Ulterior, Bruno l-a lovit cu piciorul în spate, iar Foden i-a răspuns cu o lovitură cu ambele picioare în zona abdominală. Arbitrul Michael Oliver nu a stat pe gânduri și l-a eliminat pe englez, însă căpitanul „diavolilor” a scăpat fără niciun avertisment. Vezi faza .

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Mai apoi, a venit și explicația oficială pe site-ul celor de la Sky Sports. Jurnaliștii britanici au interpretat gestul lui Bruno ca fiind unul provocator, care ar trebuie sancționat cu cartonaș galben, în timp ce acțiunea lui Foden a fost catalogată drept una demnă de eliminare. Problema a fost însă că portughezul a scăpat cu fața curată, iar asta s-a întâmplat deoarece VAR-ul nu poate interveni pentru cartonașe galbene.

Wayne Rooney și Gary Neville consideră că decizia lui Oliver a favorizat-o pe United!

Bineînțeles că reacțiile în mediul online nu au întârziat să apară, numeroși suporteri ai „cetățenilor” fiind extrem de nervoși deoarece favoriții lor au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 23, după o decizie interpretabilă a arbitrului. Mulți dintre ei l-au jignit pe Michael Oliver, însă cele mai multe critici s-au îndreptat spre Bruno Fernandes, acesta fiind acuzat că nu a jucat deloc sportiv. „Ce jigodie e Bruno, asta știe să facă cel mai bine”, „Asta e principala calitate a lui Bruno Fernandes, să întărâte” sau „Clasic Bruno” sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

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Ba mai mult, Wayne Rooney și Gary Neville, foști fotbaliști la , au declarat pentru BBC că decizia lui Oliver nu a fost una dreapta, considerând că dacă Foden a fost eliminat, și Bruno ar fi trebuit să aibă aceeași soartă. Amândoi sunt de părere că cei doi fotbaliști trebuiau sancționați cu cartonaș galben.

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