Decizie controversată la Arsenal! 60 de angajați, puși pe liber la doar câteva zile după ce Mikel Arteta a primit un contract fabulos. Reacția antrenorului

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Se pare că Arsenal, campioana en-titre din și vicecampioana Europei, se confruntă cu probleme financiare, iar prin urmare, gruparea de pe Emirates a anunțat desființarea a 60 de locuri de muncă din cadrul clubului. Această decizie a creat numeroase controverse în Anglia, deoarece hotărârea a venit la numai câteva zile după ce lui Mikel Arteta, tehnicianul echipei, i-a fost mărit considerabil salariul, acesta devenind cel mai bine plătit antrenor din fotbalul european. De asemenea, reacția spaniolului nu a fost deloc una pe placul suporterilor.

Arsenal renunță la 60 de angajați, după ce Mikel Arteta a primit un salariu uriaș! Ce departamente sunt vizate de restructurare

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, a început un proces de restructurare care ar urma să ducă la eliminarea a aproximativ 60 de posturi din cadrul clubului, iar angajații au fost informați deja despre intențiile conducerii în cadrul unei întâlniri online organizate de directorul executiv Richard Garlick. Decizia vine în urma unei analize ample realizate cu ajutorul companiei de consultanță Boston Consulting Group, angajată pentru a evalua modul în care funcționează diferitele departamente ale grupării londoneze.

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Restructurarea nu vizează însă toate sectoarele clubului. Conform informațiilor prezentate de The Guardian și The Times, personalul tehnic și de performanță al echipelor masculine și feminine nu este inclus în această rundă de disponibilizări. Nici academia, departamentele comunitare, Arsenal Foundation și serviciile de securitate nu ar urma să fie afectate. În schimb, mai multe posturi din zona comercială, de marketing și din alte structuri administrative sunt vizate de respectivele măsuri nefericite. Unele informații din presa britanică indică inclusiv posibile schimbări în departamente precum cel de catering sau organizarea deplasărilor. Clubul încearcă să reducă numărul concedierilor prin mutarea unor angajați în alte compartimente, însă aproximativ 60 de locuri de muncă au fost deja incluse în planul de restructurare.

Momentul anunțului a provocat însă o nemulțumire foarte mare, iar asta se datorează faptului că săptămâna trecută șefii „tunarilor” i-au prelungit contractul lui Mikel Arteta până în 2030, oferindu-i spaniolului o remunerație îmbunătățită semnificativ. Astfel, acesta va încasa 25 de milioane de lire net anual (o creștere cu 15 milioane față de precedentul contract), un salariu care îl va plasa pe primul loc în topul celor mai bine plătiți antrenori din fotbalul european, peste Diego Simeone de la Atletico Madrid, tehnicianul care domina de câțiva ani bun acest clasament.

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Mikel Arteta a reacționat după decizia conducerii lui Arsenal! Ce le-a transmis antrenorul angajaților care își vor pierde locurile de muncă

Întrebat despre situația delicată, Mikel Arteta a confirmat că i-a fost prezentată analiza efectuată la nivelul clubului și că deciziile au fost justificate prin nevoia de a îmbunătăți funcționarea anumitor departamente. Antrenorul spaniol a explicat că obiectivul conducerii este să plaseze oamenii potriviți în pozițiile potrivite și să creeze premisele necesare pentru continuarea investițiilor.

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🚨💰 Mikel Arteta, who has just signed a new Arsenal contract worth £25M-a-year, up from £15M-a-year, on 60 people losing their jobs at the club: 🗣️ Arteta: „I was explained it’s been done with intention always to evolve, to improve. Some decisions have to be taken to put people in the right roles and keep investing to achieve what we want to achieve and the success that we want to create.” — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)

„Mi s-a explicat procesul și analiza care a fost efectuată în întregul club, întotdeauna cu intenția de a evolua și de a ne îmbunătăți”, a transmis tehnicianul „tunarilor”, citat de BBC. De asemenea, Arteta a mai adăugat faptul că, uneori, astfel de decizii nepopulare trebuie luate pentru ca gruparea londoneză să poată continua să investească și să atingă obiectivele sportive stabilite.

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Totuși, tehnicianul nu a dorit să intre în detalii despre concedierile propriu-zise și a precizat că nu este persoana potrivită pentru a oferi explicații suplimentare în numele conducerii. Mai mult, potrivit relatărilor din presa britanică, reprezentanții clubului nu i-au permis acestuia să răspundă la alte întrebări legate de impactul pe care restructurarea l-ar putea avea asupra atmosferei din interiorul lui Arsenal.