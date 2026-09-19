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Prima fază controversată a meciului Universitatea Craiova – FCSB a venit în minutul 7, atunci când Denis Drăguș a cerut penalty. Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK momentul tensionat din duelul din Bănie.

Cum a comentat Cristi Balaj penalty-ul cerut de Denis Drăguș în Universitatea Craiova – FCSB

, Denis Drăguș a primit o minge la 16 metri de la Joyskim Dawa, a pătruns în careu și a încercat să treacă printre doi fundași, dar s-a ciocnit de Nikola Stevanovic și a căzut.

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Noul atacant al ”roș-albaștrilor” a cerut lovitură de la 11 metri, dar arbitrul Horațiu Feșnic a făcut semn că jocul poate continua. Drăguș a fost uluit de decizia ”centralului” și și-a pus mâinile în cap.

Fostul mare arbitru Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că nu se impunea penalty la faza respectivă. ”Decizie corectă. Chiar dacă apărătorul nu a jucat mingea, nu trebuie sancționat pentru că Drăguș a intrat direct în el”, a declarat Balaj, pentru FANATIK.

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Două faze controversate în defavoarea oltenilor

Alte două faze controversate s-au petrecut în prima repriză. Mai întâi, în minutul 27, Monday Etim a marcat din apropiere după un șut în bara transversală a lui Tudor Băluță. Însă, reușita a fost anulată corectă în opinia lui Cristi Balaj pentru două poziții de ofsaid ale jucătorilor olteni înainte ca mingea să ajungă în plasă.

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În minutul 31, imediat după de Assad Al-Hamlawi a deschis scorul, a venit rândul oltenilor să ceară lovitură de la 11 metri la o cădere în careu a lui Carlos Mora, dar Horațiu Feșnic nu s-a lăsat impresionat. ”Nu a fost penalty pentru Craiova. Duel corect, nesancționabil”, a spus Balaj, pentru FANATIK.

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Oltenii au mai cerut un penalty în minutul 74, după ce mingea centrată de Tudor Băluță l-a lovit în mână pe Joao Paulo, aflat în alunecare. ”Nu este penalty pentru că nu a existat intenție. Mingea a venit deviată de la distanță mică, jucătorul apărător era în alunecare. Decizie corectă a arbitrului”, a afirmat Cristi Balaj.

A fost fault la Dawa? Ce spune Cristi Balaj despre golul doi marcat de olteni

Cristi Balaj a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, și golul doi marcat de Universitatea Craiova. Fostul arbitru român este de părere că Joyskim Dawa, fundașul roș-albaștrilor, nu a fost faultat de Etim.

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Potrivit lui Cristi Balaj, stoperul bucureștenilor s-a dezechilibrat și a pierdut prim-planul în duelul cu atacantul Universității Craiova. „Nimic, duel corect. Pare că Dawa a și alunecat și s-a dezechilibrat”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

FCSB, primire ostilă la Craiova

Suporterii Universității Craiova au umplut stadionul pentru marele derby cu FCSB și pe ”roș-albaștri”. ”Bine ați venit în infernul de pe Ion Oblemenco” sau ”Ați ajuns în vulcan”, au fost câteva dintre mesajele cu care fanii i-au primit pe bucureșteni.

Cel care a replicat la această primire a fost Mihai Stoica. Oficialul FCSB s-a amuzat de îndârjirea oltenilor și a avut o reacție rapidă înainte de a intra pe stadion: ”Mai mare râsul!”, a spus președintele Consiliului de Administrație al oaspeților.