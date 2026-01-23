Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece

ADVERTISEMENT

Una din enigmele înmormântării lui Mario Berinde, puștiul de 15 ani omorât de un alt copil, de doar 13, ajutat de un adolescent de aceeași vârstă cu victima, este legată de prezența tatălui elevului la momentul în care va fi condus pe ultimul drum.

Înmormântarea lui Mario Berinde va avea loc pe 24 ianuarie. Ce s-a decis cu privire la participarea tatălui său, aflat în detenție

Mario urmează să fie îngropat în cimitirul din Cenei sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la ora 13:00. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Viorel, tatăl lui Mario va fi lăsat liber, escortat de oamenii legii, pentru a-și lua rămas bun de a fiul său.

Reamintim că părintele tânărului ucis fusese condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, iar de la finalul anului 2025, pe numele lui a fost trimis în judecată un alt dosar, în care era acuzat de furt. ( speței pentru care trebuie să răspundă în fața legii)

Conducerea Penitenciarului unde Viorel este închis au hotărât că, în acest moment extrem de dificil, poate să iasă pentru câteva ore din închisoare. Informația a fost confirmată de fratele său, în exclusivitate pentru FANATIK.

Unchiul lui Mario, despre tatăl băiatului: „O să vină”

Totodată, unchiul lui Mario ne-a precizat că Viorel formulase o cerere de eliberare condiționată, care urma să se judece luna viitoare. „Da, va putea participa. Am trimis certificatul de deces. Actele sunt făcute. O să vină. (…) Da, și-a ispășit pedeapsa pentru care este arestat și urma să iasă, da. A fost o neînțelegere între el și soție. Se rezolvă”, a spus, printre rânduri, unchiul lui Mario.

O altă persoană apropiată de familie, un prieten bun cu unchiul și tatăl lui Mario, ne-a spus că Viorel va fi escortat de polițiști, acesta sperând să fie eliberat în luna februarie, doar că, bucuria gândului că ar putea reveni la viața de dinainte de detenție a dispărut complet după ce a aflat că acesta a fost omorât.

Tatăl lui Mario a cerut să fie eliberat din pușcărie. În februarie se va analiza cererea sa

„Din câte știu eu, ar trebui să vină însoțit, sub escortă. Este spre sfârșit de pedeapsă, luna viitoare ar fi trebuit să aibă prima comisie de eliberare condiționată. De un an și ceva este în arest. Avea de executat o pedeapsă relativ mică.

Sunt afectat pentru familie, că îmi sunt prieteni. Sunt afectat și din postura de tată. Mă gândesc că i se poate întâmpla acest lucru oricui. Indiferent de ce statut ai, indiferent de bani”, a declarat prietenul unchiului lui Mario Berinde, pentru FANATIK.

Mama lui Mario, devastată: „Nu prea poate să vorbească nimeni cu ea. E într-o stare destul de rea”

Apropiatul familiei ne-a spus că nu doar tatăl tânărului este în stare de șoc, ci și mama acestuia, cu care nimeni nu poate să se înțeleagă, femeia fiind devastată de durere. „Mama e într-o stare de șoc. Nu prea poate să vorbească nimeni cu ea. E într-o stare destul de rea. Toată familia e la Cenei. Bunicii din partea tatălui, bunicii din partea mamei, sora mamei, unchiul, prietenul meu.

Tatăl la rândului e în stare de șoc. Marți când s-a aflat, de la penitenciar au spus că o să participe la înmormântarea fiului. Dar acum, în funcție de starea lui. Nu știu ce să vă zic, durere este mare. E tatăl copilului, are tot dreptul din lume să vină măcar la înmormântare lui”, a mai spus prietenul familiei Berinde, pentru FANATIK.

Priveghiul lui Mario a început joi, 22 ianuarie, dar la cel din seara datei menționate a participat doar familia. Vineri, 23 ianuarie, au ajuns și colegii de școală și alți oameni care au vrut să își ia adio de la Mario. Joi i s-a făcut și autopsia , FANATIK aflând că trupul acestuia era plin de lovituri de cuțit și topor, în special în zona capului și, de asemenea, prezenta urme de arsură, căci criminalii voiau să îi dea foc.