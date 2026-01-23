News

Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece

S-a luat decizia cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântarea fiului său. FANATIK a aflat și în ce stare se află mama băiatului ucis cu sânge rece.
Oana Bocskor
23.01.2026 | 21:00
Decizie cu privire la participarea tatalui lui Mario Berinde la inmormantare Ce se intampla cu mama baiatului omorat cu sange rece
EXCLUSIV FANATIK
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Sursa foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Una din enigmele înmormântării lui Mario Berinde, puștiul de 15 ani omorât de un alt copil, de doar 13, ajutat de un adolescent de aceeași vârstă cu victima, este legată de prezența tatălui elevului la momentul în care va fi condus pe ultimul drum.

Înmormântarea lui Mario Berinde va avea loc pe 24 ianuarie. Ce s-a decis cu privire la participarea tatălui său, aflat în detenție

Mario urmează să fie îngropat în cimitirul din Cenei sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la ora 13:00. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Viorel, tatăl lui Mario va fi lăsat liber, escortat de oamenii legii, pentru a-și lua rămas bun de a fiul său.

ADVERTISEMENT

Reamintim că părintele tânărului ucis fusese condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, iar de la finalul anului 2025, pe numele lui a fost trimis în judecată un alt dosar, în care era acuzat de furt. (Citește aici toate detaliile speței pentru care trebuie să răspundă în fața legii)

Conducerea Penitenciarului unde Viorel este închis au hotărât că, în acest moment extrem de dificil, poate să iasă pentru câteva ore din închisoare. Informația a fost confirmată de fratele său, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Unchiul lui Mario, despre tatăl băiatului: „O să vină”

Totodată, unchiul lui Mario ne-a precizat că Viorel formulase o cerere de eliberare condiționată, care urma să se judece luna viitoare. „Da, va putea participa. Am trimis certificatul de deces. Actele sunt făcute. O să vină. (…) Da, și-a ispășit pedeapsa pentru care este arestat și urma să iasă, da. A fost o neînțelegere între el și soție. Se rezolvă”, a spus, printre rânduri, unchiul lui Mario.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la...
Digisport.ro
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă

O altă persoană apropiată de familie, un prieten bun cu unchiul și tatăl lui Mario, ne-a spus că Viorel va fi escortat de polițiști, acesta sperând să fie eliberat în luna februarie, doar că, bucuria gândului că ar putea reveni la viața de dinainte de detenție a dispărut complet după ce a aflat că acesta a fost omorât.

Tatăl lui Mario a cerut să fie eliberat din pușcărie. În februarie se va analiza cererea sa

„Din câte știu eu, ar trebui să vină însoțit, sub escortă. Este spre sfârșit de pedeapsă, luna viitoare ar fi trebuit să aibă prima comisie de eliberare condiționată. De un an și ceva este în arest. Avea de executat o pedeapsă relativ mică.

ADVERTISEMENT

Sunt afectat pentru familie, că îmi sunt prieteni. Sunt afectat și din postura de tată. Mă gândesc că i se poate întâmpla acest lucru oricui. Indiferent de ce statut ai, indiferent de bani”, a declarat prietenul unchiului lui Mario Berinde, pentru FANATIK.

Mama lui Mario, devastată: „Nu prea poate să vorbească nimeni cu ea. E într-o stare destul de rea”

Apropiatul familiei ne-a spus că nu doar tatăl tânărului este în stare de șoc, ci și mama acestuia, cu care nimeni nu poate să se înțeleagă, femeia fiind devastată de durere. „Mama e într-o stare de șoc. Nu prea poate să vorbească nimeni cu ea. E într-o stare destul de rea. Toată familia e la Cenei. Bunicii din partea tatălui, bunicii din partea mamei, sora mamei, unchiul, prietenul meu.

Tatăl la rândului e în stare de șoc. Marți când s-a aflat, de la penitenciar au spus că o să participe la înmormântarea fiului. Dar acum, în funcție de starea lui. Nu știu ce să vă zic, durere este mare. E tatăl copilului, are tot dreptul din lume să vină măcar la înmormântare lui”, a mai spus prietenul familiei Berinde, pentru FANATIK.

Priveghiul lui Mario a început joi, 22 ianuarie, dar la cel din seara datei menționate a participat doar familia. Vineri, 23 ianuarie, au ajuns și colegii de școală și alți oameni care au vrut să își ia adio de la Mario. Joi i s-a făcut și autopsia tânărului, FANATIK aflând că trupul acestuia era plin de lovituri de cuțit și topor, în special în zona capului și, de asemenea, prezenta urme de arsură, căci criminalii voiau să îi dea foc.

Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”....
Fanatik
Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”. Expert: „Nu mai vorbim de science-fiction”
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis...
Fanatik
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a...
Fanatik
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali l-a desființat pe Radu Naum, după ce i-a auzit ultima declarație!
iamsport.ro
Gigi Becali l-a desființat pe Radu Naum, după ce i-a auzit ultima declarație!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!