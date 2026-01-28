Decizie de ultim moment! Ce se întâmplă cu fanii lui PAOK internați în stare gravă la Timișoara

ADVERTISEMENT

În urma tragediei petrecute marți în apropiere de Lugoj, în care șapte suporteri ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața după un teribil accident rutier, alți trei fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au fost internați la Spitalul Județean Timișoara. Dintre aceștia, unul a scăpat practic ca prin miracol și nu s-a ales cu probleme foarte mari, în vreme ce ceilalți doi se confruntă cu situații medicale destul de complicate, dar se află totuși în afara unui pericol real.

Cei trei fani ai lui PAOK Salonic răniți în tragedia rutieră din România vor ajunge miercuri sau joi în Grecia cu un avion medical special

La scurt timp după producerea episodului tragic, reprezentanții Ministerului Sănătății din Grecia s-au aflat în contact permanent cu omologii lor din România și pentru a monitoriza mai bine lucrurile. În paralel, se poartă discuții la nivel diplomatic între cele două state, prin reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, respectiv Ambasada Greciei la București, pentru punerea la punct a tuturor aspectelor de natură birocratică în sensul repatrierii cât mai rapide a celor șapte bărbați decedați în accident.

De asemenea, în ultimele ore s-a luat decizia, în urma unor discuții în acest sens purtate de cu ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, ca miercuri sau joi să fie pus la dispoziție un avion configurat special pentru astfel de urgențe medicale, cu scopul aducerii celor trei răniți înapoi în țara natală. Urmând, bineînțeles, ca din acel moment ei să aibă parte de asistență specializată permanentă atât cât va fi nevoie în sensul recuperării.

După cum se știe deja destul de bine, , în timp ce Joi seară, de la ora 22:00, joacă la Lyon în ultima etapă a fazei principale din Europa League. La aflarea veștii tragice, mulți alți suporteri greci s-au întors din drum și au ajuns marți seară la Timișoara.

Ceilalți fani ai lui PAOK și-au anulat deplasarea la Lyon pentru meciul din Europa League

De asemenea, s-a luat decizia ca ei să nu mai facă deloc deplasarea la Lyon pentru această partidă. În plus, se dorește ca sectorul destinat lor pe stadion să fie lăsat gol în totalitate, astfel că fanii care au ajuns totuși în Franța au fost rugați să respecte această chestiune. , întrucât vineri trebuie să se desfășoare tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul competiției, astfel încât este nevoie să se cunoască exact clasamentul final din grupa unică încă de joi seară.

regretul vizavi de În plus, francezii au anunțat un omagiu în memoria victimelor accidentului rutier cu ocazia partidei de joi seară. La Timișoara, și le-au oferit grecilor tot suporterul necesar într-un astfel de context.