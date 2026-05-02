Decizie de ultim moment luată de Antena 1! Cum vrea postul TV să limiteze pierderile generate de Campionatul Mondial

Gabriel-Alexandru Ioniță
02.05.2026 | 17:15
Toate meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal din vara acestui an din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic vor putea fi urmărite în România în exclusivitate pe Antena 1 și în aplicația AntenaPlay. În mod evident, acest post TV a făcut un efort financiar mai mult decât consistent pentru a putea pune în scenă această chestiune, în condițiile în care până acum tradiția era ca această competiție să fie difuzată în țara noastră de către televiziunea publică.

Cum încearcă Antena 1 să își limiteze pierderile financiare generate de Campionatul Mondial

Se estimează că acum acest pachet a costat aproximativ 20 de milioane de euro. Bineînțeles că scopul este ca această sumă, sau măcar mare parte din ea, să fie recuperată în perioada desfășurării turneului final, în mod evident din publicitate, aspect aflat în corelare directă cu rating-ul TV. Doar că un mare obstacol în calea atingerii acestui deziderat este reprezentat de faptul că naționala României nu a obținut calificarea la Mondial.

Așadar, Antena 1 va porni din start cu un deficit financiar important față de estimările inițiale doar în baza acestei chestiuni, după cum FANATIK a explicat pe larg, în mod clar pentru că de departe cel mai mare punct de interes pentru români la turneul final nord-american ar fi fost constituit de eventuala prezență a „tricolorilor” acolo.

Prima decizie concretă: comentarii de la fața locului doar la ultimele opt meciuri

Astfel, în acest context, este evident de ce conducerea postului TV încearcă în această perioadă să limiteze cât de mult posibil costurile de producție a meciurilor de la Campionatul Mondial. Iar o primă decizie concretă, și de efect totodată, în acest sens a fost luată deja. Potrivit golazo.ro, cei de la Antena 1 au decis să nu trimită comentatori la fața locului decât cu începere de la meciurile din faza sferturilor de finală.

Ceea ce înseamnă un număr total de doar opt meciuri, patru sferturi de finală, două semifinale, finala mică și finala mare, toate urmând a se disputa pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. În rest, celelalte partide urmează să fie comentate din studio-urile special pregătite în acest scop de la București. Interesant de remarcat în acest context este că inclusiv televiziuni importante la nivel mondial, cum ar fi legendarul BBC, au luat aceeași decizie, cu amendamentul că totuși britanicii vor comenta câteva partide de la fața locului și până în sferturi, însă doar meciurile Angliei și alte câteva văzute drept de mare interes. Așadar, este clar că este vorba despre costuri foarte mari din această perspectivă, chestiune pesemne considerată nerantabilă de către multe televiziuni importante din întreaga lume.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
