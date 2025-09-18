Sport

Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”

Schimbare importantă la FCSB. Mihai Stoica a insistat la Gigi Becali, iar patronul a dat undă verde. Ce se întâmplă la campioana României.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 22:20
Decizie de ultim moment luata de Gigi Becali la FCSB Anuntul facut de Mihai Stoica Ne intoarcem la vechile obiceiuri
ULTIMA ORĂ
Schimbare de politică la FCSB. Ce se întâmplă de acum la campioana României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mercato din SuperLiga s-a încheiat oficial pe 8 septembrie, echipele putând să mai aducă doar jucători liberi de contract. După ce a anunțat motivul pentru care FCSB nu a mai transferat alți fotbaliști, Mihai Stoica a venit cu o veste importantă din tabăra campioanei României. Cu ce a reușit să îl convingă pe Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

FCSB schimbă foaia. Ce se întâmplă la campioana României

FCSB suferă teribil în acest sezon, echipa arătând total diferit față de sezonul trecut când doar formațiile europene reușeau să îi mai pună probleme. Rezultatele dezamăgitoare, dar și prestațiile tot mai slabe ale jucătorilor au exasperat conducerea.

Mihai Stoica a dezvăluit că a discutat personal cu Gigi Becali, iar campioana en-titre nu va mai transfera exclusiv din campionatul intern, așa cum se întâmpla până acum. Oficialul „roș-albaștrilor” se va ocupa cât de mult poate de monitorizarea jucătorilor străini pentru eventuale mutări în fereastra de transferuri.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Legat de politica de transferuri) E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători.

Eu i-am spus, la Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un voucher pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran. Nu am ce să văd pe ecran la un jucător, trebuie să merg să îl văd jucând. Sau dacă nu eu, cineva în care am mare încredere.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

Și avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Sunt niște piețe interesante. Nu ne vom duce în Africa, în niciun caz. Ce am eu în cap acum, Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga”, a spus Mihai Stoica, la TV Prima Sport.

ADVERTISEMENT
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui...
Digisport.ro
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
2,20 este cota Betano pentru „2 solist” la FC Botoșani - FCSB
Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți...
Fanatik
Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți lucra cu oricine”
Legendarul Bjorn Borg a vorbit în premieră despre dependența de droguri: „Mor, nu...
Fanatik
Legendarul Bjorn Borg a vorbit în premieră despre dependența de droguri: „Mor, nu văd nicio lumină”
Giovanni Becali a comparat transferul lui Ianis la Alanyaspor cu cel al lui...
Fanatik
Giovanni Becali a comparat transferul lui Ianis la Alanyaspor cu cel al lui Gică Hagi la Galatasaray: „S-au oprit pasagerii în aeroport”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Acuzații extrem de grave la adresa lui Neluțu Varga: 'Ai luat 5.000.000 de...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave la adresa lui Neluțu Varga: 'Ai luat 5.000.000 de la niște băieți șmecheri, te caută la stadion! I-ai dat ceva lui Mitică Dragomir să spună că ai mină de aur'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!