Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”

, echipele putând să mai aducă doar jucători liberi de contract. După ce , Mihai Stoica a venit cu o veste importantă din tabăra campioanei României. Cu ce a reușit să îl convingă pe Gigi Becali.

FCSB schimbă foaia. Ce se întâmplă la campioana României

FCSB suferă teribil în acest sezon, echipa arătând total diferit față de sezonul trecut când doar formațiile europene reușeau să îi mai pună probleme. Rezultatele dezamăgitoare, dar și prestațiile tot mai slabe ale jucătorilor au exasperat conducerea.

Mihai Stoica a dezvăluit că a discutat personal cu Gigi Becali, iar campioana en-titre nu va mai transfera exclusiv din campionatul intern, așa cum se întâmpla până acum. Oficialul „roș-albaștrilor” se va ocupa cât de mult poate de monitorizarea jucătorilor străini pentru eventuale mutări în fereastra de transferuri.

„(n.r. – Legat de politica de transferuri) E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători.

Eu i-am spus, la Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un voucher pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran. Nu am ce să văd pe ecran la un jucător, trebuie să merg să îl văd jucând. Sau dacă nu eu, cineva în care am mare încredere.

Și avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Sunt niște piețe interesante. Nu ne vom duce în Africa, în niciun caz. Ce am eu în cap acum, Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga”, a spus Mihai Stoica, la