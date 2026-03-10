Decizie de ultimă oră a FRF pentru barajul Turcia – România! FCSB, Universitatea Craiova şi Rapid joacă la mijlocul săptămânii. Exclusiv

ADVERTISEMENT

România „fierbe” în așteptarea barajului din această lună cu Turcia. FRF este total alături de selecționerul Mircea Lucescu și a luat decizia de a modifica programul meciurilor din campionat. Cine sunt echipele vizate.

FRF modifică programul meciurilor din SuperLiga pentru barajul Turcia – România

Naționala României se pregătește de un test extrem de important în acest an. Mai exact, pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, „tricolorii” dau piept cu Turcia într-un prim baraj de calificare la Cupa Mondială din vară.

După ce , FRF a luat o hotărâre importantă cu privire la disputarea meciurilor din campionat. Decizia este menită să îl ajute pe selecționerul Mircea Lucescu să aibă jucătorii la dispoziție cât mai repede posibil.

„Să vă dau o informație foarte importantă. În Comitetul Executiv s-a hotărât, și e o informație, repet, foarte importantă, că echipele din play-off, dar și nu numai din play-off, că e și FCSB-ul, care dau jucători la echipa națională, meciurile acestor echipe se vor juca joi și vineri săptămâna viitoare, pentru ca jucătorii să ajungă mai repede la Mircea Lucescu.

Deci mare atenție. O informație foarte importantă. Deci partidele cu formații implicate care dau jucători din campionatul nostru, mă refer, bineînțeles, se vor juca joi și vineri, nu în weekend, cum ar fi fost normal. Iar formațiile care vor juca joi sau joi și vineri, FCSB, evident, Universitatea Craiova, probabil Rapidul, probabil că Moruțan și Dobre vor fi luați”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

De ce Universitatea Craiova poate fi avantajată de schimbarea de program, de fapt

După ce , este rândul acum să primească și o veste bună. Andrei Vochin a anunțat scenariul favorabil echipei din Bănie odată cu modificarea de program din campionat.

„Lucrurile s-ar putea schimba. Atenție, Craiova s-ar putea să fie avantajată de faptul că joacă vineri. Meciul următor îl joacă cu Dinamo. Dinamo va juca duminică. Deci la un meci cu Dinamo, Craiova va avea două zile în plus de pauză. Ceea ce este foarte important.

Adică nu trebuie să te gândești numai acum, pe termen scurt. Trebuie să vezi trebuie să vezi tot tabloul. S-ar putea, dacă trec cu bine de meciul cu FC Argeș, să fie într-un mare avantaj!”, a spus inițial Andrei Vochin.

În mod normal, semifinalele din Cupa României erau programate pentru intervalul 21-23 aprilie, însă noua schimbare de program stabilită de FRF dă peste cap disputarea acestora. Andrei Vochin a spus ce rol are Mircea Lucescu în tot acest plan.

„Acum trebuie văzut în săptămâna aia, pentru că săptămâna aia sunt și meciurile de Cupă. Ori acolo în meciurile de Cupă care sunt programate probabil marți și miercuri, cele două semifinale, sunt implicate Universitatea Cluj, FC Argeș, Dinamo și Universitatea Craiova. Nu știu cum vor fi aranjate meciurile.

Depinde cred că și de lista convocaților pe care domnul Lucescu o va face, lista finală a convocaților. Și acuma mai e încă un aspect. E importantă recuperarea jucătorilor în campionatul nostru. Nu știu însă câți jucători din campionatul nostru vor evolua în primul 11 cu Turcia. Pentru că, pe cei de afară nu poți să-i chemi de sâmbătă, vin când le dau drumul cluburile”, a mai spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.