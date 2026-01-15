Sport

Decizie de ultimă oră la Dinamo! Ucrainenii au pus mai mulți bani pe masă

Cătălin Cîrjan a venit cu un răspuns după ce ucrainenii de la Metalist Harkov au făcut o nouă ofertă. Ce a transmis căpitanul „câinilor” și care este poziția clubului.
Iulian Stoica
15.01.2026 | 18:20
Decizie de ultima ora la Dinamo Ucrainenii au pus mai multi bani pe masa
ULTIMA ORĂ
Cătălin Cîrjan, un nou răspuns după oferta primită din Ucraina. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo nu duce lipsă de oferte în actuala perioadă de mercato, iar Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, este dorit intens de ucrainenii de la Metalist Harkov. După ce Dinamo a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro, clubul din țara vecină a plusat. Cum a reacționat mijlocașul la aflarea acestei vești.

Metalist Harkov, ofertă de 4,5 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul pregătit de Zeljko Kopic. Cu el căpitan, Dinamo a reușit să încheie anul 2025 pe locul 4 în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Cum evoluțiile lui Cîrjan au impresionat, era normal ca jucătorul să prezinte interes, astfel că Metalist Harkov a înaintat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, o ofertă de 4 milioane de euro.

Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocașul să o părăsească pe Dinamo în schimbul sumei de 4 milioane de euro. Ucrainenii s-au conformat și au mărit atât suma de transfer, cât și salariul jucătorului.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Metalist Harkov a mărit oferta la 4,5 milioane de euro. Totodată, clubul ucrainean i-ar fi oferit și mai mulți bani jucătorului. FANATIK a aflat în exclusivitate că, inițial, Cîrjan ar fi primit 60.000 euro lunar la formația din țara vecină. Conform aceleași sursei amintite mai sus, căpitanul lui Dinamo şi agentul lui ar fi refuzat şi această nouă propunere.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu a confirmat oferta venită pe numele lui Cătălin Cîrjan. Oficialul de la Dinamo a transmis că jucătorul va pleca pe cel puțin 5 milioane de euro de la club. Totodată, „căpitanul” va avea ultimul cuvânt de spus în cazul unei despărțiri.

 „Da, e oficial, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi, pe la ora 14-15, a venit oferta. Discuţii au mai fost, dar n-a mai venit oficial ceva, e prima dată când vine ceva din Ucraina. Suma e de patru milioane, da.

ADVERTISEMENT

Noi am declarat că el e foarte important, iar dacă ar fi să plece ar fi pe cinci, nu pe patru. E important ce doreşte şi el. Nici board-ul meu nu ştiu ce doreşte, urmează să se decidă cumva. În primul rând, cumva decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relaţie specială cu Cătă şi e important să fie şi el ok cu asta. Cred că ştia de la impresar.  Nu e decis el, nu e hotărât şi e foarte din scurt ca să hotărâm”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Prima Sport.

  • 23 de ani are Cătălin Cîrjan
  • 2.5 milioane de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan
MM Stoica s-a convins înainte de FC Argeș – FCSB: „E bombă nucleară!”
Fanatik
MM Stoica s-a convins înainte de FC Argeș – FCSB: „E bombă nucleară!”
Australian Open 2026. Româncele și-au aflat adversarele din turul 1. Când joacă Jaqueline...
Fanatik
Australian Open 2026. Româncele și-au aflat adversarele din turul 1. Când joacă Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
FCSB merge la FIFA! Campioana României a primit o lovitură înainte de reluarea...
Fanatik
FCSB merge la FIFA! Campioana României a primit o lovitură înainte de reluarea campionatului. Gigi Becali a făcut anunțul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!