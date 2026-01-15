Decizie de ultimă oră la Dinamo! Ucrainenii au pus mai mulți bani pe masă

ADVERTISEMENT

Dinamo nu duce lipsă de oferte în actuala perioadă de mercato, iar Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, este dorit intens de ucrainenii de la Metalist Harkov. După ce Dinamo a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro, clubul din țara vecină a plusat. Cum a reacționat mijlocașul la aflarea acestei vești.

Metalist Harkov, ofertă de 4,5 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul pregătit de Zeljko Kopic. Cu el căpitan, Dinamo a reușit să încheie anul 2025 pe locul 4 în SuperLiga.

Cum evoluțiile lui Cîrjan au impresionat, era normal ca jucătorul să prezinte interes, astfel că , o ofertă de 4 milioane de euro.

Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocașul să o părăsească pe Dinamo în schimbul sumei de 4 milioane de euro. Ucrainenii s-au conformat și au mărit atât suma de transfer, cât și salariul jucătorului.

Potrivit , Metalist Harkov a mărit oferta la 4,5 milioane de euro. Totodată, clubul ucrainean i-ar fi oferit și mai mulți bani jucătorului. F . Conform aceleași sursei amintite mai sus, căpitanul lui Dinamo şi agentul lui ar fi refuzat şi această nouă propunere.

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu a confirmat oferta venită pe numele lui Cătălin Cîrjan. Oficialul de la Dinamo a transmis că jucătorul va pleca pe cel puțin 5 milioane de euro de la club. Totodată, „căpitanul” va avea ultimul cuvânt de spus în cazul unei despărțiri.

„Da, e oficial, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi, pe la ora 14-15, a venit oferta. Discuţii au mai fost, dar n-a mai venit oficial ceva, e prima dată când vine ceva din Ucraina. Suma e de patru milioane, da.

Noi am declarat că el e foarte important, iar dacă ar fi să plece ar fi pe cinci, nu pe patru. E important ce doreşte şi el. Nici board-ul meu nu ştiu ce doreşte, urmează să se decidă cumva. În primul rând, cumva decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relaţie specială cu Cătă şi e important să fie şi el ok cu asta. Cred că ştia de la impresar. Nu e decis el, nu e hotărât şi e foarte din scurt ca să hotărâm”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit .