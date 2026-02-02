Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Peluza Nord FCSB a luat o decizie de ultim moment după evenimentele din ultima perioadă. După cum se știe deja destul de bine, recent, supărați pe rezultatele sub așteptări obținute de echipă, suporterii au decis să pună în scenă un soi de „protest pașnic”.

Decizie extrem de importantă luată la FCSB după ultimele evenimente

Astfel, după înfrângerile din SuperLiga cu FC Argeș la Mioveni, scor 0-1, și cu CFR Cluj pe Arena Națională, scor 1-4, dar și în contextul eșecului de la Zagreb cu Dinamo din Europa League, de asemenea 1-4, galeria echipei roș-albastre a decis în primă fază să nu mai susțină activ jucătorii lui Elias Charalambous la partida cu Fenerbahce din ultima etapă a fazei principale din competiția europeană.

Suporterii au lăsat atunci libere sectoarele ocupate de ei în mod tradițional pe Arena Națională și au urmărit meciul de undeva de sus, de la intrarea spre inelul 1. De asemenea, : „Patru în weekend, patru joi / Mai jucați sau intrăm noi?”.

Ulterior, , protestul galeriei a continuat. În plus, la această partidă s-a înregistrat și o asistență extrem de redusă din punct de vedere numeric pe întregul stadion, în principiu și din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile existente duminică seară în București.

Peluza Nord revine alături de echipă cu începere de la meciul cu FC Botoșani

Acum însă, situația se schimbă radical la FCSB din acest punct de vedere. Din informațiile obținute de FANATIK, liderii Peluzei Nord s-au întâlnit în cursul zilei de luni și au decis să reia susținerea activă a echipei. Iar acest lucru urmează să se întâmple cu începere chiar de la următorul meci, pe care campioana României îl are programat joi, 5 februarie, de la ora 20:30 pe Arena Națională contra lui FC Botoșani, în cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga.

Este vorba despre o partidă extrem de importantă pentru echipa roș-albastră în încercarea ei de a prinde play-off-ul în acest sezon, întrucât și gruparea finanțată de Valeriu Iftime se află în continuare în această cursă, deci reprezintă un rival direct pentru FCSB în acest final de sezon regulat, cu atât mai mult cu cât moldovenii sunt mai bine clasați în prezent decât formația patronată de Gigi Becali.

De asemenea, se poate spune că revenirea suporterilor alături de echipă ar putea constitui un plus foarte important pentru FCSB în sensul atingerii obiectivului imediat din campionat.

Gheorghe Mustață a confirmat revenirea Peluzei Nord alături de FCSB

Liderul galeriei campioanei României a explicat contextul în care s-a ajuns la această decizie a suporterilor.

„Au hotărât-o clar acum. A rămas să vedem atitudine, putem spune că au avut aseară (n.r. la meciul cu Csikszereda) atitudine. Și faptul că arbitrajul a fost contra noastră. Plus atitudinea lor din teren, s-a văzut că își doresc să câștige.

Chiar dacă s-a ratat un 11 metri, chiar dacă au fost ocazii, s-a văzut și s-a hotărât să mergem lângă ei, pentru că acum, cu Botoșaniul, într-adevăr au nevoie de noi, să îi împingem de la spate, să ne mobilizăm și să fim acolo alături de ei, fără discuție”, a spus Gheorghe Mustață pentru FANATIK, în dialog cu Gabi Safta.