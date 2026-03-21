Decizie de ultimă oră la Rapid: „Carciug va fi dat afară! E deja istorie. Șucu e nemulțumit”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Clubul Rapid a decis să se despartă de Daniel Carciug, „inamicul public numărul 1” al suporterilor giuleșteni de deja destul de mult timp. El a ocupat până acum rolurile de director de marketing și de responsabil cu organizarea de evenimente și în mai multe rânduri a fost contestat foarte vehement de către fani pentru anumite decizii.

Decizie de ultimă oră la Rapid: Dan Șucu renunță la Daniel Carciug

Acum, a decis să pună punct colaborării cu acesta, după cum a dezvăluit Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA. Însă nu pentru relația tensionată cu suporterii, ci pentru faptul că s-a considerat că angajatul clubului nu a livrat la nivelul așteptărilor vizavi de colaborarea cu sponsorii echipei.

ADVERTISEMENT

„Să le dau o veste, o știre în exclusivitate, rapidiștilor. Sunt convins că va produce o mare bucurie. Informațiile FANATIK sunt că va fi dat afară Carciug de la Rapid. Acestea sunt ultimele informații pe care le avem din interiorul clubului, pe surse. Carciug este deja istorie. Decizia s-a luat. Carciug care, știți foarte bine, nu e prea iubit, dar nu acesta e motivul. Nu suporterii sunt neapărat motivul pentru această decizie. Am aflat din surse interne că a fost un audit al clubului și nu a ieșit prea bine tot acest flux între Rapid și sponsorii echipei. Iar lui Carciug i s-a reproșat faptul că nu a știu să gestioneze relația cu sponsorii, care este vitală pentru un club.

Vorbim de milioane de euro care intră în vistieria Rapidului de la sponsori, iar Carciug, și prin felul lui de a fi, mai arogant, uneori mai rece, prin felul lui nepotrivit, prin atitudinea lui uneori chiar arogantă, nu a reușit nici să atragă sponsori, nici să mențină o relație foarte bună cu sponsorii. S-a făcut o analiză, s-a făcut un audit și s-a hotărât. Carciug nu și-a făcut treaba din punct de vedere profesional și va fi out de la Rapid. Deci Carciug este, din ce știm noi la FANATIK, o informație de ultimă oră, istorie pentru clubul Rapid.

ADVERTISEMENT

În mod sigur va fi mare bucurie, se vor desface niște șampanii din partea suporterilor. Probabil în câteva zile se va anunța despărțirea dintre Rapid și Carciug, din motive profesionale. Carciug nu și-a făcut treaba. Repet, sunt foarte nemulțumiți, și domnul Șucu e nemulțumit, de cum s-a tratat relația cu sponsorii, care, știm foarte bine, înseamnă sânge, bani pentru orice echipă”, a informat Horia Ivanovici

ADVERTISEMENT

Ce a spus Robert Niță despre situația lui Mauro Pederzoli la Rapid

Prezent în studio, consilierul lui Dan Șucu a spus că nu știe prea multe detalii vizavi de această chestiune. În schimb, a comentat zvonul conform căruia directorul sportiv italian Mauro Pederzoli ar putea pleca de la Rapid și eventual să fie înlocuit cu Marius Bilașco, în prezent la CFR Cluj: „Mauro are contract, din ceea ce știu eu, până în 2027. E adevărat că poziția de responsabil al departamentului de scouting este liberă în momentul de față. Daniel Sandu a plecat acum două-trei săptămâni. Mauro a semnat, când a venit în 2025 din Italia, pe doi ani de zile. Este directorul sportiv al echipei și eu cred că va rămâne. Are până în vara anului 2027 semnat contractul în momentul în care a venit. Mai departe, deciziile sunt la domnul Șucu”.