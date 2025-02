Decizie de ultimă oră luată de Gigi Becali la FCSB pe final de mercato: „Îl luăm acum!”. Ce a vorbit cu Hagi de Alibec

, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO. Patronul FCSB-ului anunță un nou transfer.

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB: „Nimic nu mai pleacă”

Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu Alexandru Musi, jucător care era dorit sub formă de împrumut de Poli Iași: „Cică e bolnav, e răcit, nu știu. Nu pleacă niciun jucător pentru că avem nevoie și de ultimul jucător. Nimic nu mai pleacă”.

va ajunge la campioana României încă din această iarnă: „Chiar am vorbit cu Iașco să îi zică lui Gică și mi-a zis că a făcut actele să îl luăm și pe Cercel de-acum că avem nevoie. Vine aici ca să avem noi, să fim noi acoperiți. Că nu avem. Mai încercăm pe-ăla, pe-ăla, vedem, nu?”.

Patronul FCSB a dezvăluit că nu se pune problema ca un alt jucător important de la Farul să ajungă sub comanda lui Elias Charlambous: „Am întrebat și mi-a zis: ‘Bă, Gigi, Alibec e exclus. Nu am ce face’. N-am mai insistat. N-aveam ce să mai fac”.

Gigi Becali a plătit o sumă importantă pentru Ionuț Cercel

Gigi Becali i-a achitat lui Gheorghe Hagi pentru Ionuț Cercel nu mai puțin de 500,000 de euro, însă suma poate crește exponențial cu diverse clauze.

Patronul FCSB a băgat mâna adânc în buzunar și pentru transferul lui Andrei Gheorghiță de la Poli Iași, pentru care le-a plătit moldovenilor nu mai puțin de 400,000 de euro.

FCSB i-a mai transferat în această iarnă pe Juri Cisotti, Lukas Zima și Alexandru Stoian, ultimul tot de la Farul Constanța. De la campioana României au plecat în această iarnă Ionuț Panțîru, Andrei Vlad și Luis Phelipe.

Clauză uriașă de reziliere pentru Cercel și Stoian

: „Într-un an sau un an și jumătate pot să ia câte un milion pe fiecare jucător. Cred că le-am pus 30 sau 50 de milioane de euro clauzele de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel. Și eu cred că am dat lovitura cu ei.

Sunt mult mai mulți bani! E un milion de euro plus altele. Dacă joacă 5 meciuri, mai primește 100.000 de euro, dacă mai joacă încă 5, încă 100.000 de euro, dacă luăm campionatul, încă 100.000 de euro, dacă mergem în cupele europene, încă 100.000 de euro.

Este 500.000 de euro bucata, plus bonus de încă 500.000 pentru fiecare. E 1 milion de euro bucată. Mai sunt procente de 20% pentru fiecare, care se pot cumpăra cu câte 500.000 de euro fiecare. Ar veni cam 1,5 milioane de euro pentru fiecare”.

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB: „A făcut actele”