Decizie finală a Curții de Apel Timișoara în palmaresul Universității Craiova: victorie mare pentru Adrian Mititelu! Comunicatul clubului condus de Mihai Rotaru

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat, pe 5 februarie 2026, o hotărâre finală în dosarul privind palmaresul Universității Craiova, unul dintre cele mai complicate și mai îndelungate litigii din fotbalul românesc. Instanța a respins apelul formulat de Club Sportiv Universitatea Craiova.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a reacționat oficial la scurt timp după hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, printr-un comunicat de presă remis FANATIK în care clubul subliniază că nu comentează deciziile instanțelor, mai ales pe cele care nu sunt definitive.

„Având în vedere solicitările primite din partea reprezentanților mass-media, precizăm următoarele:

Clubul Universitatea Craiova își menține poziția de a nu comenta deciziile instanțelor de judecată, cu atât mai puțin cele care nu sunt definitive. Așteptăm redactarea și comunicare hotărârii judecătorești nr. 333/59/2023* și a motivării acesteia, urmând a formula obiecțiunile noastre la Înalta Curte de Casație și Justiție din România.

Așa cum am mai menționat în trecut, reiterăm faptul că, în acest dosar, Universitatea Craiova susține poziția Clubului Sportiv Universitatea Craiova în apărarea palmaresului istoric al Științei.

Suporterilor noștri le transmitem ferm și clar: Știința este bine și perseverentă în a atinge obiectivele pe care le-a avut dintotdeauna: trofee pe plan intern și prezență europeană la cel mai înalt nivel. Iar diseară avem un meci important pentru a duce Știința pe primul loc!”, au transmis oficialii formatiei din Superliga Romaniei.

Adrian Mititelu a catalogat decizia pronunțată pe 5 februarie drept „o zi mare pentru fotbalul românesc” și a susținut că hotărârea instanței confirmă poziția pe care a apărat-o constant în ultimii ani. Patronul FC U Craiova este convins că „adevărata Știința” va fi repusă în drepturi.

„5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul. Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Pavel Badea susține că decizia instanței nu reprezintă o înfrângere pentru CS Universitatea Craiova, ci doar respingerea unui demers procedural propus de avocații clubului. Oficialul oltenilor afirmă că dosarul nu este închis și că speța se va întoarce la judecată, subliniind că miza rămâne strict palmaresul din 1991 Președintele CS Universitatea Craiova afirmă că Adrian Mititelu nu a avut niciodată drepturi asupra clubului de drept public și explică faptul că, în 1991, doar secția de fotbal s-a desprins din structura clubului, continuând activitatea sub tutela Ministerului Educației, cu resurse extrabugetare.

Badea mai spune că entitatea care a activat ulterior sub numele FC Universitatea Craiova nu a solicitat și nu a primit aprobarea legală pentru folosirea acestui nume, nici din partea Ministerului Educației, nici din partea Universității din Craiova. În opinia sa, utilizarea denumirii nu a fost una legală.

„S-a refuzat un demers pe care avocații noștri l-au propus. Se va duce la judecată. Se întoarce la judecată. Ce e rău în asta? Eu contest pe dreptul nostru. Nu fac altceva. Doar palmaresul din 1991 se judecă. Mititelu nu a avut niciodată nimic. El nu are treabă cu această societate. CS U Craiova este un club de drept public. În anul 1991 s-a desprins din cadrul clubului secția de fotbal. S-a numit FC U Craiova și și-a desfășurat activitatea în continuare sub tutela Ministerului Educației, cu numele de FC U Craiova, cu resurse extrabugetare.

În momentul în care s-a format echipa, niciunul dintre patronii care au fost nu a cerut aprobarea de a folosi numele de FC Universitatea Craiova, nici de la Ministerul Educației, nici de la Universitatea din Craiova. Nimeni nu a purtat legal acest nume. Discuția este despre ce s-a întâmplat în 1991. Entitatea FC U Craiova a rămas în cadrul Ministerului Educației și și-a închis activitatea în cadrul ministerului. Noi vom cere în cadrul Ministerului Educației să ne dea nouă apartenența FC U Craiova. Noi avem siglele și mărcile FC U Craiova. Nu sunt ale mele. Sunt ale statului român.

Noi considerăm că s-a jucat până în ianuarie pe numele CS U Craiova. Aceasta este situația. Nu pot emite pretenții. Noi am zis că nu mai are rost să rejudecăm. Ați văzut ce s-a întâmplat. Vom urmări cu atenție”, a declarat Pavel Badea pentru FANATIK.

Instanța a respins apelul formulat de Club Sportiv Universitatea Craiova și a menținut sentința civilă din 2017 a Tribunalului Dolj, într-un litigiu care se întinde pe mai bine de un deceniu și care a divizat profund fotbalul din Bănie. De asemenea, judecătorii au respins cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator, ceea ce înseamnă că soluția instanței de fond rămâne neschimbată.

Dosarul a avut ca obiect o acțiune în constatare, având în centru disputa pentru palmaresul istoric al Universității Craiova, în special pentru perioada de dinainte de 1991. În proces au fost implicate numeroase entități, de la cluburi sportive și societăți aflate în insolvență, până la Guvernul României, Ministerul Educației și mai multe organizații ale suporterilor.

De-a lungul anilor, au existat încercări repetate de a pune sub semnul întrebării validitatea acestui trofeu, pe fondul discuțiilor legate de continuitatea juridică a clubului după reorganizarea din 1991. Decizia Curții de Apel nu anulează și nu invalidează acest titlu, ceea ce reprezintă un câștig important pentru Adrian Mititelu.

instanța confirmă, practic, cadrul juridic stabilit anterior, respingând pretențiile formulate de CS Universitatea Craiova. Din această perspectivă, hotărârea poate fi interpretată ca o victorie clară în instanță pentru Adrian Mititelu.

Chiar dacă hotărârea este una definitivă la nivelul apelului, părțile mai au deschisă calea recursului, care poate fi formulat în termen de 30 de zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.