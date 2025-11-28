Sport

Măsură fără precedent! Federația a suspendat 11 fotbaliști și pe președintele clubului

Federația Argentiniană de Fotbal a luat o decizie extrem de dură, după gestul unei echipe care a fost considerat lipsit de fair-play la adresa adversarilor
Catalin Oprea
28.11.2025 | 07:30
Masura fara precedent Federatia a suspendat 11 fotbalisti si pe presedintele clubului
Fotbalistii lui estudiantes au intors spatele adversarilor FOTO facebook
Președintele clubului Estudiantes de La Plata, Juan Sebastian Veron, și 11 jucători ai echipei sale au fost suspendați de Federația Argentiniană de Fotbal. Fostul international argentinian a primit șase luni de suspendare, în vreme ce jucătorii au fost penalizați cu două meciuri.

Fotbaliștii lui Estudiantes au întors spatele adversarilor

Decizia a venit ca urmare a gestului fotbaliștilor de a forma un cordon de onoare pentru echipa Rosario Central, care a fost declarată campioană în urma unei modificări a regulamentului, efectuată peste noapte. Doar că în loc să-și salute adversarii, cei de la Estudiantes le-au întors spatele.

Rosario a fost desemnată campioana Argentinei, după ce a terminat sezonul regulat al Apertura și Clausura cu un total de 66 de puncte. Un sistem de calcul nou și inventat peste noapte de federalii de la Buenos Aires.

Conform regulamentului anterior, echipa cu cele mai multe puncte acumulate pe parcursul anului câștiga doar un loc în Copa Libertadores. Titlul trebuia să se acorde după meciul dintre Platense, campioana Apertura, și campioana Clausura, care urma să fie decisă luna viitoare.

Rosario a fost declarată campioană peste noapte

Decizia AFA a iritat toate cluburile din Argentina, iar la primul meci al celor de la Rosario, jucătorii echipei Estudiantes au întors spatele adversarilor, deși de regulă campioana este aplaudată. Ei au protestat astfel împotriva încoronării adversarilor lor ca și campioni, cu un titlu bizar, acordat în urma unei decizi care nu era prevăzută în regulamentul inițial al competiției.

Fostul mijlocaș al Argentinei și al Manchester United, Sebastian Veron, a primit „o suspendare de șase luni din toate activitățile legate de fotbal”, se arată în declarația Tribunalului Disciplinar al AFA. Acesta a fost socotit capul răutăților.

Iar jucătorii care „s-au angajat în comportamente reprobabile” au fost suspendați pentru două meciuri. Aceștia sunt Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina și Mikel Amondarain. Iar căpitanul de echipă, Santiago Núñez, nu va putea să-și exercite rolul în următoarele șase luni.

Suspendările se aplică în viitorul campionat

Aceste sancțiuni vor fi aplicate în următorul campionat. AFA a mai precizat că jucătorii nu vor executa suspendările în aceleași meciuri, astfel încât măsura „să nu afecteze integritatea competiției actuale”.

Rosario este echipa la care a revenit, după 17 ani, fostul internațional argentinian Angel Di Maria. Întoarecerea lui în țara natală a creat o emulație fără precedent în fotbalul argentinian. Di Maria este din Rosario, la fel ca Messi.

 

