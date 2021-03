Decizie fără precedent a Burlacului. Andi Constantin a cerut o derogare de la reguli pentru a nu elimina una dintre concurente.

Celebrul Burlac a surprins pe toată lumea după ce a cerut un trandafir în plus. Bărbatul încearcă să-și găsească sufletul pereche între domnișoarele care candidează pentru un loc în inima lui.

Se presupune că, rând pe rând, Andi Constantin trebuie să elimine câte o concurentă. În ultima ediție regulile nu s-au pus în aplicare.

Decizie fără precedent la Burlacul. De ce a cerut Andi Constantin o derogare de la reguli

În debutul Ceremoniei Trandafirului, Andi Constantin a ținut să precizeze că nu știe care dintre ele este femeia potrivită pentru el. De asemenea, bărbatul le-a cerut iertare pentru eventualele alegeri greșite.

Primul trandafir i-a fost dăruit lui Dominique: „Dominique, ai fost pe lista mea de posibile eliminate. Motivul era că nu te-am cunoscut destul de bine și că nu am putut comunica. Până azi am crezut că nu putem comunica, dar am aflat că nu ești atât de timidă precum credeam,” i-a spus el.

Burlacul le-a oferit, rând pe rând, câte un trandafir fetelor. Galant, nu a uitat nici să le spună cuvinte de laudă, dezvăluindu-le care sunt calitățile care îl atrag.

Surpriza a venit în momentul în care au mai rămas două concurente, Simona și Catrina, și un singur trandafir. „Și-a mai rămas un singur trandafir. Habar nu am ce fac și nu știu dacă e bine sau nu. Simona, ai cei mai frumoși ochi albaștri pe care i-am văzut. Seamănă cu cerul senin și mie îmi place să privesc cerul,” a spus Andi Constantin.

„Catrina, știu că din dorința de a mă impresiona ai avut de fiecare dată un discurs, curat, bine pus la punct. Realizez și apreciez că încerci să mă impresionezi, dar când încerci prea mult se simte. Se simte că nu ești tu. Ăsta nu e un lucru care mă va face să mă îndrăgostesc de tine. Nu caut perfecțiunea și nici nu cred în ea”, i-a spus concurentei.

Astfel, Catrina ar fi fost cea eliminată. Totuși, Burlacul a cerut o derogare de la reguli, spunând că dorește să-i mai dea o șansă fetei. Răzvan Fodor i-a oferit încă un trandafir acestuia.

„Catrina, uneori, când încercăm să fim perfecți ne împiedicăm. Știu sigur că tot ceea ce ai vrut a fost să-l păstrezi pe Andi, dar ai fost la un pas să-l pierzi. Am spus la un pas pentru că, Andi, l-ai cerut,” i-a transmis prezentatorul fetei. În continuare, tot 14 femei se vor lupta pentru inima bărbatului.