Decizie fără precedent la MasterChef 2024! Chefii taie în carne vie în etapa confruntărilor: „Lăsați șorțurile, părăsiți MasterChef cu toții!”

O întreagă grupă din competiție a fost eliminată de chefii MasterChef 2024, fără drept de apel, după ce niciunul dintre participanți nu a reușit să impresioneze juriul. “Nu ați gătit aproape nimic!“, le spune Chef Sorin Bontea.

Chefii au făcut prăpăd în această seară, la MasterChef 2024! Au dat afară 8 concurenți dintr-un foc

În ultima etapă a confruntărilor, patru grupe de concurenți trebuie să gătească preparate din patru colțuri ale lumii. Însă, pentru una dintre ele, verdictul chefilor cade ca un trăsnet: toți concurenții sunt eliminați.

ADVERTISEMENT

Probele impuse de Chefi au fost extrem de provocatoare, iar presiunea din bucătărie și-a spus cuvântul. Deși concurenții au încercat să-și demonstreze abilitățile culinare, rezultatele au fost dezastruoase. “Îmi place că sunteți veseli, îmi place că sunteți glumeți, dar mi-ar fi plăcut mai mult dacă și găteați ceva”, le spune .

Decizia finală a venit rapid și fără drept de apel – întreaga grupă a fost trimisă acasă. “Am stat de vorbă, ne-am sfătuit, dar să știți că nu ne-a fost greu. Adică nu ne-a luat foarte mult timp să ne decidem: Lăsați șorțurile, părăsiți MasterChef cu toții!”, anunță cei trei chefi.

ADVERTISEMENT

Cine sunt cei 8 concurenți eliminați de Chefii MasterChef 2024, în ediția 14 octombrie?

Este pentru prima dată când niciun concurent dintr-o grupă nu trece mai departe, iar reacțiile din platou au fost pe măsură.

Din grupa eliminată fac parte Alis Nuță, Alexandru Bodea, Ștefania Hriapcă, Denisa Pantea, Victor Marțolea, Melinda Cutur, Dana Maria Roman si Florin Ana.

ADVERTISEMENT

Alexandru Bodea are 39 ani și este antreprenor în Iași. Este căsătorit de 6 ani și are o fetiță. Alexandru are un restaurant cu fructe de mare, de 5 ani, pe care l-a deschis la îndrumarea lui Paul Pescobar.

Alis Nuță are 47 de ani, locuiește în Slobozia, și este liber profesionist. este căsătorită de 20 de ani și are un copil. De-a lungul timpului a avut job-uri stresante pentru ea. Acum este cadru militar în rezervă, a lucrat ca operator 112.

ADVERTISEMENT

Victor Marțolea are 44 de ani și este constructor în Pașcani. La 13 ani a fost selectat pentru echipa de fotbal din Piatra, iar până pe la 17 ani a locuit în Piatra Neamț. A fost nevoie să revină cu toții în Pașcani pentru că afacerea familiei a dat faliment. La 20 de ani a plecat în Marea Britanie unde erau deja părinții lui.

Dana Maria Roman, Melinda Cutur, Ștefania Hriapcă și Denisa Pantea, OUT de la MasterChef 2024!

De-a lungul timpului, a avut mai multe job-uri, a lucrat în spital pe zona de curatenie, apoi a lucrat la o firma de curierat. Mai apoi a lucrat intr-o banca unde a avut funcție de conducere și avea peste 20 de directori în subordine. În 2015-2016 a urmat și un curs de pilotaj avioane ușoare, din pasiune. În 2017-2018 un fost sunat de un fost partener care i-a propus să fie asociați, din acel moment el se numește constructor.

Dana Maria Roman are 58 de ani și este avocat în Brăila. Este născută în București. Mama ei a avut scleroză multipa, iar de la 6 ani a fost obligată să gătească, practic ea a crescut-o și pe mama. Cand s-a stins mama, concurenta avea 27 de ani, varsta la care s-a inscris si la Facultatea de Drept. Dana Maria Roman s-a măritat la 18 ani și a făcut doi copii. S-a căsătorit a doua oară la aproximativ 25 de ani, a stat împreună cu soțul 5 ani, a născut un copil care a trăit doar 4 zile, după care a murit. A cunoscut al treilea soț în facultate cu care a avut o căsnicie de 21 de ani. A avut o sarcină pe care a piedut-o într-un accident de mașină.

Melinda Cutur are 38 ani și este manager sală o evenimente din Timișoara, orașul în care s-a născut și a crescut. Ea este mamă a unui băiețel care are, din păcate, ceva probleme de dezvoltare, cauzate de un stop respirator la un an. Dacă ar câștiga marele premiu, de 75.000 de euro, Melinda Cutur ar vrea să construiască un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități.

Florin Ana, eliminat și el, de chefii de la Pro Tv

Ștefania Hriapcă are 18 ani și este lash artist în Iași. Tânăra a avut o copilărie dificilă din cauza tatălui abuziv, alcoolic și dependent de jocuri de noroc. La 13 ani, mama a salvat-o, mutându-se la ea. Ștefania este cea care își ajută mama cu bani de chirie sau mâncare. Ea s-a apucat, încă din timpul liceului, de cursuri de aplicat gene, iar ulterior a ajuns să se întrețină singură. La 18 ani a reușit să-și deschidă propriul salon.

Denisa Pantea are 32 de ani și este medic veterinar în Timișoara. Are acasă 5 pisici, 5 câini și o broască țestoasă de 10 ani. Mai mult, ea are grijă și de copiii de la orfelinat pe care-i duce la fermă și îi învață cum să aibă grijă de animale. Desigur, e și mamă a 3 copii.

Florin Ana s-a născut cu un defect de vedere, mai exact, noaptea nu vede absolut deloc, iar ziua se descurcă pe distanțe scurte. In anul 2018 a câștigat medalia de bronz, ca și cățărător de performanță, la Campionatul Mondial dedicat acestui sport, în Franța. La doi ani după ce a primit medalia, Alin a suferit un accident, în casa liftului. De atunci spune că vede viața cu alți ochi.