Sport

Decizie fără precedent la un club de SuperLiga! Va plăti amenzile primite de suporteri pentru rasism și xenofobie

Cu cât ne apropiem mai tare de finalul sezonului regulat, cu atât se întețesc controversele din SuperLiga. Mai nou, un club a decis să plătească amenzile fanilor acuzați de rasism și xenofobie
Cristian Măciucă
18.02.2026 | 15:10
Decizie fara precedent la un club de SuperLiga Va plati amenzile primite de suporteri pentru rasism si xenofobie
ULTIMA ORĂ
Decizie fără precedent la un club de SuperLiga. Va plăti amenzile primite de suporteri pentru rasism și xenofobie. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Csikszereda a fost ținta amenzilor în acest început de an, ambele fiind acordate în urma meciurilor jucate la Miercurea Ciuc. Sancționați pentru rasism și xenofobie, fanii nou-promovatei vor fi salvați de club.

Csikszereda a luat decizia după ședința cu fanii! Va plăti amenzile pentru rasism și xenofobie

Marți, 17 februarie, conducerea clubului Csikszereda a organizat o ședință cu suporterii, în contextul celor două amenzi pe care le-a primit în 2026. La eveniment a participat inclusiv președintele Szondy Zoltan. De la începutul anului, ciucanii au fost sancționați cu aproximativ 63.000 de lei, în baza articolului 54 al Regulamentului Disciplinar al FRF.

ADVERTISEMENT

Articolul condamnă rasismul, xenofobia, discriminarea și denigrarea. Prima sancțiune a fost emisă după meciul cu FC Botoşani, din 18 ianuarie, din etapa a 22-a a SuperLigii, 1-0, în valoare de 25.312 lei, iar cea de a doua după meciul cu UTA Arad, din 7 februarie, din etapa a 26-a, 2-0, în valoare de 37.968 lei.

Cu toate acestea, clubul din Miercurea Ciuc a emis un comunicat pe rețelele de socializare în care s-a angajat să plătească amenzile primite de suporteri la partida cu arădenii. Conducerea lui Csikszereda consideră că suporterii au fost supuși unui abuz de către autoritățile statului, pe motiv că aparțin unei anumite minorități naționale,

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

„În urma meciului de pe teren propriu dintre FK Csíkszereda și UTA Arad, disputat în cadrul etapei a 26-a a sezonului regulat al Superligii, jandarmeria a legitimat și amendat mai mulți membri ai grupării de suporteri Lokálpatrióták Csíkszereda, invocând anumite scandări.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

Considerăm aceste amenzi nejustificate în contextul politic actual, deoarece, pe un asemenea temei, forțele de ordine ar trebui să aplice sancțiuni în masă pe aproape toate stadioanele, la aproape fiecare meci”, a anunțat Csikszereda, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Abuz împotriva cetățenilor de etnie maghiară?

Conducerea lui Csikszereda consideră că suporterii au fost supuși unui abuz de către autoritățile statului, pe motiv că aparțin unei anumite minorități naționale. „În opinia noastră, aceste sancțiuni au fost aplicate deoarece suporterii aparțin unei anumite minorități naționale, în legătură cu utilizarea simbolurilor căreia clubul este, de asemenea, sancționat în mod repetat.

Din acest motiv, Szondy Zoltán, președintele FK Csíkszereda, face următoarea ofertă: tuturor suporterilor amendați de autoritățile statului cu ocazia meciului împotriva UTA, li se va achita valoarea amenzii.

Suporterii aflați într-o situație similară, care nu au putut participa la întâlnirea de marți seara, sunt rugați să ia legătura cu liderul galeriei Lokálpatrióták, Tamás László ‘Egér’”, mai scriu ciucanii, în comunicatul postat atât în limba maghiară, cât și în cea română.

Cu o lună înaintea meciului cu România, Federația din Turcia a semnat! Schimbare...
Fanatik
Cu o lună înaintea meciului cu România, Federația din Turcia a semnat! Schimbare importantă
CSM București – Rapid, live video în etapa 15 din Liga Florilor. Derby-ul...
Fanatik
CSM București – Rapid, live video în etapa 15 din Liga Florilor. Derby-ul rundei poate fi urmărit pe Voyo, dar și la TV
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au...
Fanatik
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți...
iamsport.ro
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!