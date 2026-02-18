Decizie fără precedent la un club de SuperLiga! Va plăti amenzile primite de suporteri pentru rasism și xenofobie

ADVERTISEMENT

Csikszereda a fost ținta amenzilor în acest început de an, ambele fiind acordate în urma meciurilor jucate la Miercurea Ciuc. Sancționați pentru rasism și xenofobie, fanii nou-promovatei vor fi salvați de club.

Csikszereda a luat decizia după ședința cu fanii! Va plăti amenzile pentru rasism și xenofobie

Marți, 17 februarie, conducerea clubului Csikszereda a organizat o ședință cu suporterii, . La eveniment a participat inclusiv președintele Szondy Zoltan. De la începutul anului, ciucanii au fost sancționați cu aproximativ 63.000 de lei, în baza articolului 54 al Regulamentului Disciplinar al FRF.

Articolul condamnă rasismul, xenofobia, discriminarea și denigrarea. Prima sancțiune a fost emisă după meciul cu FC Botoşani, din 18 ianuarie, din etapa a 22-a a SuperLigii, 1-0, în valoare de 25.312 lei, iar cea de a doua după , 2-0, în valoare de 37.968 lei.

Cu toate acestea, clubul din Miercurea Ciuc a emis un comunicat pe rețelele de socializare în care s-a angajat să plătească amenzile primite de suporteri la partida cu arădenii.

„În urma meciului de pe teren propriu dintre FK Csíkszereda și UTA Arad, disputat în cadrul etapei a 26-a a sezonului regulat al Superligii, jandarmeria a legitimat și amendat mai mulți membri ai grupării de suporteri Lokálpatrióták Csíkszereda, invocând anumite scandări.

Considerăm aceste amenzi nejustificate în contextul politic actual, deoarece, pe un asemenea temei, forțele de ordine ar trebui să aplice sancțiuni în masă pe aproape toate stadioanele, la aproape fiecare meci”, a anunțat Csikszereda, pe Facebook.

Abuz împotriva cetățenilor de etnie maghiară?

Conducerea lui Csikszereda consideră că suporterii au fost supuși unui abuz de către autoritățile statului, pe motiv că aparțin unei anumite minorități naționale. „În opinia noastră, aceste sancțiuni au fost aplicate deoarece suporterii aparțin unei anumite minorități naționale, în legătură cu utilizarea simbolurilor căreia clubul este, de asemenea, sancționat în mod repetat.

Din acest motiv, Szondy Zoltán, președintele FK Csíkszereda, face următoarea ofertă: tuturor suporterilor amendați de autoritățile statului cu ocazia meciului împotriva UTA, li se va achita valoarea amenzii.

Suporterii aflați într-o situație similară, care nu au putut participa la întâlnirea de marți seara, sunt rugați să ia legătura cu liderul galeriei Lokálpatrióták, Tamás László ‘Egér’”, mai scriu ciucanii, în comunicatul postat atât în limba maghiară, cât și în cea română.