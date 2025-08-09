Decizie fără precedent luată de Alex Chipciu după U Cluj – Petrolul 1-1! Ce a făcut fotbalistul din cauza nervilor

Se pare că lui Alex Chipciu nu i-a picat deloc bine desfășurarea meciului , disputat sâmbătă seară la Sibiu în etapa a cincea din Superliga.

Foarte nervos, Alex Chipciu a refuzat să se prezinte la flash-interviul de la finalul meciului U Cluj – Petrolul 1-1

Potrivit , căpitanul „șepcilor roșii”, un obișnuit de altfel al flash-interviurilor tradiționale de la finalul partidelor, a refuzat de această dată să se prezinte la această discuție cu presa, întrucât era foarte nervos în momentul în care a fost solicitat în acest sens.

În schimb, au mers în fața microfonului antrenorul , și atacantul Jovo Lukic, marcatorul golului ardelenilor în această partidă, care a punctat următoarele aspecte:

„Nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să vedem ce merge prost. Nu știu, de fiecare dată se repetă povestea, conducem, ratăm ocazii, primim gol și pierdem puncte. Ne antrenăm bine, nu cred că e o problemă fizică, cred că este o problemă mentală.

(n.r. Despre golul marcat) Da, asta este treaba unui atacant, asta facem mereu la antrenamente și la meciuri se întâmplă. După sezonul trecut nu pot să spun că nu sunt mulțumit acum. Mai multe schimbări, și în viața personală, și în cea profesională, totul s-a schimbat.

Trebuie să vedem ce facem bine, ce facem rău, și să rezolvăm la meciul următor. (n.r. Despre Sabău) Bineînțeles că nu este mulțumit, nimeni nu este mulțumit după acest meci, dar ce putem face? Trebuie să mergem înainte”.

Ce a declarat Sabău după partida de la Sibiu:

„Din păcate, nu a funcționat absolut nimic. Sigur, puteam să facem 2-0 cu Lukic când a scăpat singur cu portarul. A avut un moment în care a ezitat crezând că este în offside, dar te duci spre poartă, a luat o decizie neinspirată.

Meci de luptă, da. Multe lucruri nu se leagă, mentalitate de echipă mediocră, care se luptă acolo undeva la ultimele locuri, lăsăm impresia asta, ce să ascundem? Nu se vede lipsa de implicare, de dorință, de a realiza mai mult?

Eu mă raportez la ce am fost eu ca jucător, la implicarea mea, nu acceptam să joc slab, dar e diferență, nu ai cum să compari, greșesc eu cred. Logic așa ar fi fost, să arătăm mult mai bine, 60 de minute am arătat destul de bine cu Craiova, dar per total nu arătăm bine absolut deloc”.