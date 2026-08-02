Decizie fără precedent luată de Peluza Nord după eliminarea FCSB din Europa. Ce se întâmplă la meciul cu Farul. Exclusiv

Peluza Nord FCSB a decis să protesteze după eliminarea rușinoasă a echipei roș-albastre în turul doi preliminar din Conference League în fața letonilor de la Auda. Concret, la meciul de pe teren propriu cu Farul Constanța de luni seară din etapa a treia a SuperLigii, suporterii vor lăsa goală peluza destinată lor.
Din informațiile obținute de FANATIK, va fi afișat un singur banner cu un mesaj prin care fanii își vor manifesta dezaprobarea față de ultimele evenimente de la echipă. Decizia în acest sens a fost luată după ce liderul Gheorghe Mustață a discutat despre acest aspect cu liderii tuturor grupurilor care formează Peluza Nord cu ocazia unei ședințe desfășurate special cu acest scop.
Gheorghe Mustață a fost contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect și cu această ocazie a confirmat informația. De asemenea, a oferit mai multe detalii referitoare la acest demers. „Trebuia să reacționăm. Nu se mai putea continua să fim îngăduitori după toate cele întâmplate. Lumea este foarte supărată, furioasă chiar. Am fost alături de ei mereu. Am fost alături când au avut acea serie lungă de eșecuri. Am fost alături de ei când au retrogradat în play-out, dar rușinea din Letonia a pus capac.
Trebuie să înțeleagă supărarea suporterilor care le-au fost mereu alături. Să se trezească, altfel vor rămâne singuri. Noi am cerut atitudine și concentrare. Nu se poate să radă lumea de noi în halul ăsta din cauză că ei nu au atitudine”, a spus Gheorghe Mustață în exclusivitate pentru FANATIK.
După prestația extrem de slabă din dubla cu Auda, s-a pus chiar problema ca antrenorul fostei campioane a României să fie demis de patronul Gigi Becali. Întrebat în legătură cu această chestiune înaintea meciului cu Farul, Baciu a transmis că nu are de gând să facă pasul în spate, cel puțin pentru moment.