Pleacă Mircea Lucescu după România – Austria? Anunț de nicăieri la conferință: „Am făcut o promisiune”

La finalul partidei, . Printre subiectele abordate, „Il Luce” a vorbit și despre viitorul său la cârma primei reprezentative și a spus ce are în calcul după meciul de duminică cu Austria.

Renunță Mircea Lucescu la naționala României? Anunțul selecționerului înaintea meciului cu Austria

Naționala României nu a avut cel mai strălucit parcurs în actuala campanie de preliminarii pentru CM 2026. Rezultatele recente au adus multă tensiune în jurul „tricolorilor”, remiza cu Cipru de luna trecută adâncind și mai mult cuțitul în rană.

Mircea Lucescu a spus că a fost cât pe ce să își prezinte demisia după 2-2 în deplasare, la Nicosia. De asemenea, „Il Luce” a spus că meciul cu Austria, de duminică seara, ar putea fi de asemenea .

„Cipru este o echipă foarte bună, nu e nimic surprinzător. Eu am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat încât am vrut imediat să-mi dau demisia (n.r. după 2-2 la Nicosia, luna trecută).

Duminică este un meci de mare prestigiu. România contra Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost împotriva Austriei (n.r. în primul mandat). Să vedem dacă ăsta va fi ultimul al meu. Nu știu ce va fi la baraj, eu am făcut o promisiune. Vom vedea!”, a spus Mircea Lucescu după România – Moldova 2-1.

Când se joacă România – Austria

Meciul România – Austria, din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, se joacă duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida va fi găzduită tot de „Arena Națională” din București.

Mircea Lucescu, demis după ce a învins Austria

Mircea Lucescu are amintiri neplăcute când vine vorba de naționala Austriei. Aflat pe banca României începând cu 1981, „Il Luce” a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 1986, după eșecul cu 0-1 în fața Irlandei de Nord. Totuși, din cauza faptului că nu existau variante pentru funcția de selecționer, Lucescu a fost păstrat în funcție.

Rămas să conducă în continuare echipa națională, „Il Luce” a fost dat afară într-un mod bizar ulterior. Deși prima reprezentativă a început sub comanda sa campania din preliminariile pentru EURO 1988 cu o victorie senzațională contra austriecilor, scor 4-0, el a fost înlăturat de la conducerea „tricolorilor”. Ministerul Apărării nu a apreciat faptul că, deși Steaua câștigase în 1986 Cupa Campionilor Europeni, Mircea Lucescu nu avea în vedere jucătorii echipei bucureștene.

Istoric dueluri România – Austria

De la victoria cu 4-0 din 1988, România nu a mai dat de Austria. Totul s-a schimbat însă în 2009, când cele două naționale au fost repartizate în aceeași grupă de calificare la Campionatul Mondial din 2010. În tur, Austria s-a impus acasă cu 2-1, în timp ce returul a fost consemnat cu un rezultat de 1-1.

Peste 3 ani, în 2012, Austria și România s-au reîntâlnit, dar de data aceasta a fost vorba de un meci amical, al cărui scor final a fost 0-0. Cele mai recente întâlniri directe au fost în Nations League. Pe 7 septembrie 2020, la Viena, „tricolorii” reușeau o victorie spectaculoasă, scor 3-2. Returul s-a încheiat cu victoria Austriei, scor 1-0, rezultat ce a contribuit decisiv la calificarea adversarei noastre de astăzi în Liga A.

Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial

Calculele pentru calificarea la Campionatul Mondial s-au refăcut odată cu rezultatele înregistrate joi seară. Astfel, Austria se află pe primul loc din grupa H, cu 15 puncte acumulate. De partea cealaltă, Bosnia a pierdut două puncte în Cipru, iar România are motive să spere acum.

„Tricolorii” mai au, doar matematic, șanse să încheie preliminariile pe prima poziție. Pentru ca acest scenariu să se înfăptuiască, „tricolorii” lui Il Luce trebuie să câștige toate cele 3 meciuri pe care le mai au, Austria să cedeze cu Cipru, iar duelul dintre austrieci și Bosnia să se încheie fără victorie pentru naționala lui Ralf Rangnick.

Pentru ocuparea locului 2, naționala României are mai multe șanse. Și în acest scenariu trebuie ca elevii lui Mircea Lucescu să obțină victorii pe linie, iar Bosnia să piardă cele două dueluri pe care le mai are de disputat.

Clasamentul grupei României în preliminariile CM 2026

În acest moment, Austria este liderul grupei H din care fac parte și „tricolorii”. Echipa pregătită de Ralf Rangnick a acumulat maximul de puncte din cele 5 meciuri disputate. Iată clasamentul complet: