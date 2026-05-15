Decizie finală! Antrenorul spaniol o va părăsi pe Manchester City la finalul sezonului, chiar dacă va câștiga campionatul

În ultima vreme se tot zvonește că Pep Guardiola (55 de ani) nu va mai sta foarte multă vreme pe banca lui Manchester City, iar „cetățenii” deja se gândesc la posibili înlocuitori, iar unul dintre ei ar putea fi Enzo Maresca. Momentan, antrenorul iberic nu a luat o decizie, însă preparatorul fizic alături de care Pep a lucrat în ultimii 15 ani, dar și antrenorul cu portarii, vor părăsi clubul la finalul sezonului, indiferent dacă Guardiola va reuși să câștige un nou titlu în Premier League sau nu.

OUT de la Manchester City! Cei doi oameni din stafful lui Pep Guardiola părăsesc echipa la finalul sezonului

Manchester City era la mâna ei pentru câștigarea campionatului în meciul direct, însă În acest moment „cetățenii” pot doar să spere că „tunarii” vor mai face un pas greșit în ultimele două meciuri, contra lui Burnley și Crystal Palace, deși este puțin probabil.

Chiar dacă Manchester City ar reușit din nou să îi fure un titlu de campioană lui Arsenal, Pep Guardiola va pierde la finalul sezonului doi dintre oamenii săi de încredere. Este vorba despre Lorenzo Buenaventura, preparatorul fizic, și Xabi Mancisidor, antrenorul de portari.

„Preparatorul fizic al lui Manchester City, Lorenzo Buenaventura, care a lucrat cu Pep Guardiola timp de peste 15 ani, a decis să părăsească echipa la finalul acestui sezon. Antrenorul de portari, Xabi Mancisidor, va pleca de asemenea în această vară, când îi va expira contractul”, anunță cei de la , care l-au citat pe jurnalistul Sam Lee.

Lorenzo Buenaventura, Guardiola’s long-term fitness coach, is leaving City in the summer. They’ve worked together since the Barca days. Goalkeeper coach Xabi Mancisidor also set to depart when his contract expires. — Sam Lee (@SamLee)

Cum câștigă Manchester City titlul cu numărul 11 în Premier League

În acest moment, Arsenal trebuie doar să-și câștige ultimele două partide pentru a devenit campioană după mai bine de două decenii. Mikel Arteta ar putea intra în istorie, întrucât se află cu o mână pe titlu în Anglia, iar în Liga Campionilor a accesat actul final după 20 de ani de pauză.

Șansele lui Manchester City rămân destul de mici din cauza puținelor jocuri rămase de disputat. Arsenal are dueluri destul de accesibile la prima vedere, în timp ce Manchester City va avea adversari mai dificili. „Cetățenii” întâlnesc Bournemouth și Aston Villa în ultimele două partide și tot ce trebuie să facă este să câștige partidele și să aștepte pasul greșit al lui Arsenal. În cazul unei remize a lui Arsenal contra lui Burnley sau Crystal Palace, Manchester City ar putea deveni campioană datorită golaverajului superior.