Decizie finală în scandalul de dopaj de la Astra Giurgiu. Ce se întâmplă cu fosta campioană a României

Comisia de Disciplină a dat verdictul în scandalul de dopaj în care au fost implicați Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, pe când erau jucători ai Astrei Giurgiu. Deși putea fi retrogradat în Liga a treia, clubul s-a ales cu o pedeapsă ceva mai blândă.

Astra Giurgiu, depunctată din cauza scandalului de dopaj

Concret, fosta campioană a României s-a ales cu șase puncte penalizare și 4.000 de euro amendă. Decizia poate fi, însă, atacată. În primăvara anului trecut, când Agenția Națională de Antidoping s-a pronunțat în acest caz, , Astra risca să fie exclusă din Casa Pariurilor Liga 1. Ulterior, aceasta a retrogradat sportiv, dar putea fi trimisă, conform legii, direct în eșalonul al treilea.

„În situația în care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt găsiți vinovați de una dintre încălcările prevăzute la articolul 2, alineatul 2 în perioada unei manifestări sportive, organizatorul competiției, pe lângă sancțiunile aplicate individual sportivilor implicați, va sancționa echipa respectivă cu descalificarea și pierderea punctelor”, se arată în Legea antidoping, Articolul 62 alineatul 2.

Comisia de Disciplină a încadrat sancțiunile la articolul 72 din Regulamentul Disciplinar, punctul 5, unde se precizează că echipa poate fi sancționată cu 6 puncte sau exclusă din competițiile în curs ori viitoare, în cazul în care mai mult de un jucător este sancționat pentru dopaj. Chiar dacă a scăpat cu o pedeapsă mai blândă, echipa patronată de Ioan Niculae ocupă ultima poziție în clasament – cu -1 punct – și se îndreaptă încet, dar sigur, spre o nouă retrogradare din punct de vedere sportiv.

Alexandru Ioniță, nemulțumit de decizia ANAD: „Jucătorul de la Dinamo a luat trei luni, mie mi-au dat un an!”

Dacă Takayuki Seto a primit opt luni de suspendare, Kehinde Fatai și Alexandru Ioniță au fost nevoiți să stea un an întreg departe de gazon. De altfel, actualul mijlocaș al Rapidului – care între timp și-a ispășit pedeapsa – a criticat în termeni duri la acea vreme decizia ANAD, amintind de cazul fostului atacant dinamovist Magaye Gueye, care , deși fusese depistat pozitiv cu cocaină.

„Fatai a venit și a spus deschis în vestiar. Am mers acolo cu scopul de a atrage clienți pentru soția sa. Am fost, am făcut vitaminele, am jucat cu Viitorul, ne-au bătut cu 4-1. Am făcut vitaminele înainte de acel meci. Cu ce m-au ajutat vitaminele? Nu am jucat nimic.

După meci au venit și au spus că vor să aibă o discuțe neoficială cu noi. Ne-au înregistrat, fără să ne zică. Eu mă gândeam că nu ne cred că am făcut vitamine, ci că am băgat substanțe interzise. Știam de ibuprofen, de cocaină și alte substanțe, dar nu mă gândeam niciodată la vitamine.

Jucătorul de la Dinamo care a fost prins cu cocaină a luat trei luni, mie mi-au dat un an. Când au venit și ne-au întrebat eu am vorbit deschis. Avem foaie de la clinică. Am făcut 100ml, cantitatea legală.

Mulți poate mă consideră nebun. Nu cunosc procedurile. Am stat trei luni de zile, nu am făcut nimic, după am recunoscut, după mi-am retras declarația. Am făcut asta pentru că nu cunosc procedurile. Ni s-a spus că au destule probe împotriva noastră și că risc patru ani și am zis OK.

Dacă voi ziceți așa și vreți să recunosc mai mult decât am făcut, zic așa, pentru a primi clemență, să nu risc patru ani. Ai voie doar 100ml, cu acordul medicului, noi 100 am făcut. Sunt suspendat un an.

Nu am voie cu antrenori cu licență, nu am voie în baze sportive. Trebuie să mă antrenez în parcuri și la sala de forță. Totul ca să te scoată din circuit cu orice preț”, spunea Alexandru Ioniță.