Decizie finală! Unde se joacă Dinamo – FCSB

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Derby-ul Dinamo – FCSB se va disputa pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Cu Arena Națională indisponibilă, meciul de foc dintre cele două rivale, din cadrul etapei a 8-a, va avea loc tot în București, însă pe o arenă cu mult mai puține locuri. În primă fază, conducerea lui Dinamo a vrut ca derby-ul să aibă loc la Cluj-Napoca.

Unde se joacă Dinamo – FCSB

Dinamo a făcut eforturi uriașe pentru a găsi un stadion care să găzduiască derby-ul cu FCSB așteptat de fanii ambelor tabere. în această perioadă din cauza mai multor evenimente extrasportive care au loc pe cel mai mare stadion al țării. Astfel, în primă fază, conducerea echipei din Ștefan cel Mare a luat decizia ca derby-ul care are loc în weekendul 5-6 septembrie să aibă loc la Cluj-Napoca.

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Ultrașii celor două rivale din București . Conform , miercuri, 19 august, Dinamo a luat decizia finală. Derby-ul cu FCSB va avea loc pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

Peluza Nord FCSB s-a opus clar mutării derby-ului cu Dinamo în afara Bucureștiului

Discuțiile despre posibila mutare a derby-ului dintre Dinamo și FCSB pe Cluj Arena au stârnit disensiuni puternice în rândul suporterilor. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, s-a arătat extrem de iritat de faptul că suporterii nu au fost consultați cu privire la această variantă.

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„Nu suntem, nu am fost și nu vom fi vreodată de acord cu așa ceva. Cum să joci derby-ul României la Cluj-Napoca?! Cine vrea așa ceva și acceptă o asemenea propunere să vină la mine și să-i dau și portavocea, să fie în locul nostru. Nu ne-a consultat nimeni. OK, am înțeles mesajul celui care a acceptat propunerea de a merge la Cluj. Mă bucur că băieții de la Dinamo au hotărât să nu meargă la Cluj. Au demnitate, au respect! Și noi am hotărât la fel: să nu mergem.

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De ce nu ne-au dus la Madrid sau la Valencia? Măcar vedeam și noi ceva frumos. A fost totul foarte urât. Ne-a deranjat faptul că nu ne-au consultat. Au acceptat fără să ne întrebe. Chiar dacă e cineva de acolo supărat pe mine, mai sunt și alții care puteau fi consultați sau alți oameni din club care să mă sune. Puteau, dacă ne întrebau, să țină cont de propunerea noastră: să schimbăm gazda din tur”, a răbufnit Gheorghe Mustață, pe

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Gazonul de pe „Arcul de Triumf” arată horror

Principalul motiv pentru care cele două rivale doreau să mute „Derby de România” în afara capitalei a fost lipsa unui teren de joc care să se ridice la nivelul meciului. Cu Arena Națională indisponibilă la începutul lunii septembrie, pentru Dinamo a rămas doar „Arcul de Triumf”.

Deși micuța arenă le-a adus multe victorii celor de la Dinamo în sezoanele precedente, magnitudinea evenimentului cere un stadion cu peste 30.000 de locuri. Din păcate, doar aproximativ 8.000 de fani vor putea fi prezenți la meci, iar gazonul arată deplorabil.