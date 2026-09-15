Decizie finală! Unde se va juca meciul Petrolul – Csikszereda, după ce gazonul de pe Ilie Oană a ajuns într-o stare deplorabilă

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Dincolo de parcursul sportiv, remarcabil pentru o echipă în insolvență, Petrolul se confruntă cu un adversar neașteptat.

Partida cu Csikszereda se va juca tot pe Ilie Oană

Acesta este propriul teren. Ploieștenii joacă pe cel mai prost gazon din țară, din cauza căruia au fost notificați de LPF, cu recomandarea strictă să ia măsuri, pentru a evita neprogramarea meciurilor pe Ilie Oană.

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Petrolul a fost aproape să mute partida la Târgoviște, având chiar acceptul celor de la Csikszereda, dar după meciul de aseară, cu FCSB, conducerea clubului a decis ca meciul să se joace tot pe stadionul Ilie Oană.

În urma criticilor aspre ale comunității locale, mai ales după ce Primăria Ploiești a organizat Cupa Diversității pe arena cu gazonul neschimbat de 15 ani, aceasta și-a asumat o refacere rapidă a suprafeței de joc.

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Gazonul va fi peticit acum și refăcut în pauza competițională

Pentru început, acesta va fi peticit, în perspectiva meciului cu ciucanii, după care va intra într-un amplu proces de refacere, având la dispoziție o lună de zile. Campionatul se întrerupe trei săptămâni, pentru meciurile echipei naționale, iar în prima etapă de la reluare, Petrolul joacă în deplasare, la Farul, urmând a reveni pe teren propriu abia după 17 octombrie, la meciul cu Sepsi.

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“Am început deja lucrările de refacere a suprafeței de joc. După meciul Petrolul – Csikszereda, de lunea viitoare vom trece la gazonarea suprafețelor afectate din careurile de 16 metri și vom face lucrări de scarificare și nisipare”, a declarat Lucian Rădulescu, directorul CSM Ploiești, care se ocupă de întreținerea, pentru Observatorul Prahovean.

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Varianta Târgoviște a căzut pentru moment

și dintr-un considerent care ține de suporteri. Programarea meciului luni seara, de la ora 21.00, la o oră târzie, într-o zi lucrătoare, ar fi generat probleme pentru suporterii echipei, care ar fi trebuit să se deplaseze 50 de kilometri ca să-și susțină echipă.

O altă problemă ar fi fost cu abonații echipei, în jur de 1.500 de persoane, pentru care trebuiau întocmite formalități speciale de acces pe stadion.

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Gazonul stadionului Ilie Oană nu va fi schimbat complet în 2026, deși pe 23 septembrie se împlinesc 15 ani de la inaugurarea lui. Acest lucru este imposibil deoarece nu a fost bugetat în planul Primăriei, cheltuiala totală urmând a fi în jur de un milion de euro.

Programul etapei cu numărul 10 din SuperLigă

Vineri, 18 septembrie 2026

UTA Arad – Sepsi, 18:00

Dinamo – Farul, 21:00

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

CFR Cluj – FC Botoșani, 17:30

Universitatea Craiova – FCSB, 20:30

Duminică, 20 septembrie 2026

FC Voluntari – U Cluj, 14:00

Rapid – FC Argeș, 20:30

Luni, 21 septembrie 2026

Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara, 18:00

Petrolul Ploiești – Csikszereda, 21:00