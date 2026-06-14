Decizie importantă la naționala care a lăsat România acasă în drumul spre Cupa Mondială

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Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, şi-a prelungit contractul până în 2028, după ce presa îl asociase cu un rol de director tehnic la AC Milan. Federația Austriacă a vrut să pună astfel capăt speculațiilor, care vizau înlocuirea sa.

Austria a prelungit contractual selecționerului Rangnick

Antrenorul german în vârstă de 67 de ani a pregătit echipa Manchester United între anii 2021 şi 2022, înainte de a prelua conducerea echipei naţionale a Austriei în aceeaşi an. Contractul său urma să se încheie după Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada.

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Rangnick a ajutat Austria să se califice la Cupa Mondială pentru prima dată după 28 de ani. Naționala sa a făcut parte din grupa României, f

Austriecii au câștigat însă grupa din care au mai făcut parte Bosnia, Cipru și San Marino și au ajuns la Campionatul Mondial, unde nu mai fuseseră din 1998, ultima ediție la care a participat și România.

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„Rangnick va continua parcursul de succes al echipei naţionale a Austriei şi îşi va păstra funcţia în cadrul Federaţiei Austriece de Fotbal cel puţin până la UEFA EURO 2028”, se arată într-un comunicat al Federației de la Viena.

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„Sub conducerea lui Rangnick, echipa Austriei s-a dezvoltat excepţional de bine atât pe teren, cât şi din punct de vedere structural în ultimii ani şi s-a impus pe scena internaţională”, se mai arată în postare.

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Austria îşi începe campania din Cupa Mondială marţi, împotriva Iordaniei, pe stadionul San Francisco Bay Area. Echipa se află în Grupa J, din care fac parte şi Argentina, deţinătoarea trofeului, şi Algeria.

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Rangnick și-a pierdut unul dintre cei mai buni fotbaliști, la ultimul amical dinaintea începerii turneului final.

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„În cele din urmă, am decis pe baza a ceea ce este necesar pentru un turneu atât de lung. Vrem să ajungem cât mai departe și de aceea nu am ales doar pe cei mai buni, ci și pe cei care se potrivesc stilului nostru de joc”, și-a explicat Rangnick selecția.

„Avem cel puțin doi jucători pe fiecare poziție. Cred că putem realiza multe cu acest lot. Vrem să tragem concluziile corecte din experiența de la EURO și să arătăm ce este în această echipă”, a mai spus selecționerul Austriei.

Lotul Austriei pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen);

Fundași: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia FC);

Mijlocași: Dejan Ljublicic (Schalke 04), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Alessandro Schoepf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Atacanți: Marko Arnautovic (FK Steaua Roșie Belgrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).