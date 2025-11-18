Decizie importantă luată de Donald Trump! Ce trebuie să facă cei care merg în SUA, la Campionatul Mondial de la anul

ADVERTISEMENT

Deținătorii de bilete la Cupa Mondială vor beneficia de interviuri prioritare, pentru obținerea vizei de intrare în Statele Unite pentru turneul final. 11 orașe din SUA vor găzdui 78 de meciuri în cadrul Mondialului cu 48 de echipe.

FIFA Pass permite prioritate pentru obținerea vizei de SUA

Anunțul a fost făcut, după o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, grupul de lucru al Casei Albe și președintele FIFA, Gianni Infantino. „FIFA Pass” va permite celor care au achiziționat bilete la Cupa Mondială, prin intermediul FIFA, să obțină programări rapide pentru vize

„Dacă aveți un bilet pentru Cupa Mondială, puteți avea programări prioritare pentru a vă obține viza”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, care a fost la Casa Albă, pentru a explica noul sistem. Infantino și Trump au o relație destul de strânsă.

„America întâmpină lumea”, a declarat Infantino. „Am spus întotdeauna că aceasta va fi cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială FIFA din istorie, iar serviciul FIFA PASS este un exemplu foarte concret în acest sens”, a mai afirmat șeful FIFA.

Programările pentru viză – termen 60 de zile

Trump a declarat luni că îi încurajează „insistent” pe cei care vor ajunge în SUA la Campionatul Mondial să solicite vizele cât mai rapid. Iar secretarul de stat Marco Rubio a precizat că administrația a trimis peste 400 de funcționari consulari suplimentari în întreaga lume pentru a gestiona cererea de vize.

Potrivit planului în aproximativ 80% dintre țările din lume, călătorii către SUA pot obține o programare pentru viză în termen de 60 de zile.

Grosul biletelor se va pune în vânzare după 5 decembrie

FIFA a anunțat că a depășit deja un milion de bilete vândute. Faza a 2-a de vânzare a avut loc între 27 și 31 octombrie, iar după tragerea la sorți din 5 decembrie biletele vor fi disponibile și pe principiul „primul venit, primul servit”, precum și printr-o platformă oficială de revânzare. Cel mai ieftin bilet costă 60 de dolari.

. Printre orașele care ar trebui să găzduiască meciuri la CM 2026 se numără East Rutherford, Houston, Miami Gardens, Seattle, Philadelphia și altele. El pare să fi abandonat această idee, care ar fi putut da peste cap planurile fanilor care vor să vadă meciuri.

34 de echipe s-au calificat deja la Mondiale

· SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

· Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

· Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

· Australia, Noua Zeelandă

· Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde(debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

· Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Olanda, Germania

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.