Decizie importantă luată de Eugen Neagoe înaintea Primvs Derby! Pe cine a scos din lot antrenorul Petrolului

Petrolul joacă diseară, ora 20.00, pe terenul Rapidului, într-unul dintre cele mai vechi derbyuri din fotbalul românesc. Cele două echipe, care au sărbătorit Centenarul, s-au întâlnit pentru prima dată în 1934 și de atunci au avut loc 126 de dueluri directe.

Neagoe i-a scos din lot pe Ignat și Rareș Pop

Eugen Neagoe merge în Giulești pentru prima data ca antrenor al Petrolului.

Înaintea meciului de azi, Neagoe a luat o decizie importantă. I-a scos din lot pe Cristian Ignat și Rareș Pop, fotbaliști împrumutați de Rapid la Petrolul. Cei doi nu vor fi pe foaie în Giulești, explicația antrenorului fiind că nu vrea să-i expună, la un meci cu o încărcătură deosebită, în fața publicului echipei de care aparțin.

Ignat și Pop au fost cedați de Rapid la Petrolul, sub formă de împrumut, până în vară. Ei au jucat din prima etapă a anului 2026 pentru ploieșteni, ulterior, doar Rareș Pop rămânând titular, ajutat de faptul că este fotbalist Under 21.

Petrolul se gândește să le prelungească împrumutul lui Pop și Ignat

Decizia scoaterii din lot a celor doi este temporară și valabilă doar pentru meciul de azi. Fotbaliștii vor fi prezenți la meci, dar vor urmări partida din tribuna oficială. În funcție de evoluția lor ulterioară și de pretențiile Rapidului, conducerea ploieștenilor ia în calcul prelungirea împrumutului și din vară.

. Rapid a învins clar la Hermannstadt, scor 3-0, dar a pierdut 0-2 cu U Cluj ultimul joc disputat pe teren propriu.

Gâlcă anunță schimbări în echipa de start pentru Rapid – Petrolul

După meciul câștigat categoric cu FC Hermannstadt, 3-0 la Sibiu, Costel Gâlcă a anunțat schimbări în echipa de start pentru jocul cu Petrolul. Antrenorul și-a argumentat decizia pe baza programului aglomerat și al primului obiectiv pe care îl are în Giulești: accederea în play-off.

„După rezultatul pozitiv de la Sibiu suntem mult mai bine, avem încredere. Campionatul e echilibrat, e important să câștigăm și meciul următor. Am spus-o și înainte, mai ales că e un derby, trebuie să dăm tot, să avem atitudinea din repriza a doua cu Hermannstadt.

Important e să ne atingem obiectivul cât mai repede, abia apoi să vorbim despre titlu. Jucătorii noi mai au nevoie de ceva meciuri, și Daniel, și Olimpiu. Aduc un plus. Trebuie să ne adaptăm, de aceea am spus că o să facem unele schimbări în echipa de start. E nevoie să venim cu ceva mai fresh”, a declarat Costel Gâlcă.