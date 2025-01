Decizie importantă luată de Ruben Amorim înaintea meciului cu FCSB. Ce a făcut antrenorul lui Manchester United

Manchester United a obținut in-extremis victoria în fața scoțienilor de la Glasgow Rangers, în Liga Europa. “Diavolii” s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind înscris de Bruno Fernandes, în minutul 90 plus 2. La această partidă, poarta lui Manchester a fost apărată de turcul Bayindir.

Amorim l-a scos din poartă pe gafeurul Onana

Ruben Amorim a decis să-l scoată din poartă pe camerunezul Onana.

Turcul Altay Bayindir (27 de ani) nu a apărat niciun meci în Premier League. El a mai apărut în poarta lui Manchester United în Cupa Angliei sau Cupa Ligii Angliei. Onana a fost însă titular în Europa League.

Amorim s-a ținut de cuvânt și i-a dat o șansă lui Bayindir, care are șanse mari să rămână între buturi și în continuare. Și, implicit, să apere și în meciul de săptămâna viitoare, contra FCSB-ului.

Turcul Bayindir a venit de la Fenerbahce

Altay Bayindir a venit la United în 2023, de la Fenerbahce. A costat 4,3 milioane de lire sterline, dar până acum n-a apărat niciun meci în Premier League. El are 10 selecții la naționala Turciei. Portarul se remarcă prin statura lui impresionantă, măsurând 1,98 metri.

Titularizarea lui Bayindir nu a fost singura mutare făcută de Amorim la meciul cu Rangers. El a introdus în primul 11 și un tânăru de 21 de ani, Toby Collyer, ca mijlocaș. Collyer a fost titularizat în fața unor jucători precum Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte sau Casemiro.

Contra lui Rangers, Manchester United a arătat astfel: Bayindir – De Ligt, Martinez, Yoro – Amad, Collyer, Eriksen, Dalot – Fernandes, Garnacho, Zirkzee. Au mai jucat: Maguire, Malacia, Ugarte, Mainoo, Hojlund.

FCSB are nevoie de victorie pentru a rămâne sigur între primele opt echipe

Deși victoria a fost la limită, Ruben Amorim s-a declarat mulțumit de rezultat.“Cred că am început bine, apoi am pierdut controlul jocului, din cauza unor decizii proaste. Am fost aproape de al doilea gol de mai multe ori, a fost dificil, dar am recuperat. Nu am jucat cel mai bun fotbal, dar trebuie să ne regrupăm pentru ultima partidă. Știu că adversarul va fi diferit. Cred că trebuie să fim mai cinici în momentele potrivite, deoarece asta ne poate ajuta mult”, a declarat Ruben Amorim

FCSB- Manchester United se va disputa joi, 30 ianuarie, pe Arena Națională. Pentru a se clasa în primele opt echipe din Europa league, FCSB trebuie să învingă. Campioana României se poate califica și cu un egal, dar depinde și de jocul rezultatelor.