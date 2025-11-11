Decizie incredibilă acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România! Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

România se pregătește pentru meciul extrem de important cu Bosnia din preliminariile Cupei Mondiale, iar cu doar câteva zile înainte de partida de la Zenica, Mircea Lucescu a acceptat ca un preot să fie prezent în cantonamentul naționalei, unde i-a binecuvântat pe jucători și a sfințit vestiarele.

Decizie incredibilă acceptată de Mircea Lucescu. Cine a fost prezent în vestiarul naționalei înainte de meciul cu Bosnia

Echipa națională a României s-a reunit înainte de ultimele două partide din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026, cu Bosnia (15 noiembrie, 21:45, Zenica) și San Marino (18 noiembrie, 21:45, pe Arena Națională). „Tricolorii” luptă pentru poziția a doua în grupă, care ar putea asigura un adversar mai facil, cel puțin în teorie, la baraj, dar și oportunitatea de a găzdui semifinala.

În acest sens, Mircea Lucescu a acceptat o decizie surprinzătoare cu doar câteva zile înainte ca naționala să plece în Bosnia. Un preot a fost prezent în cantonamentul „tricolorilor”, unde i-a binecuvântat pe jucători și a sfințit vestiarele și tot ce se afla în acestea.

Din informațiile FANATIK, cel care ar fi trimis preotul în cantonament ar fi fost chiar Gigi Becali, iar Mircea Lucescu a acceptat. .

Ce jucători a convocat Mircea Lucescu pentru partidele cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat săptămâna trecută lotul pentru ultima „dublă” din grupa preliminară, iar . Poate cea mai controversată decizie a fost neconvocarea lui Nicolae Stanciu, care nu a mai jucat pentru Genoa de pe 29 septembrie.

Iată fotbaliștii convocați de selecționer:

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

Cum arată clasamentul din grupa României

Austria ocupă în continuare primul loc în grupa H, chiar și după eșecul suferit contra României, și este principala favorită pentru a obține calificarea directă la Cupa Mondială. Pe locul 2 se află Bosnia, însă trupa condusă din teren de Edin Dzeko va fi depășită de naționala României, aflată momentan pe 3, în cazul în care „tricolorii” se impun la Zenica. Ultimele două poziții sunt ocupate de Cipru și San Marino.