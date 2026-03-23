Decizie incredibilă după derby-ul Madridului! Pleacă în SUA pentru a negocia contractul cu noua echipă

Un fotbalist important din La Liga, care a evoluat ca titular în derby-ul Real Madrid - Atletico 3-2, va pleca în Statele Unite pentru a negocia cu un club din MLS.
Bogdan Mariș
23.03.2026 | 10:00
Antoine Griezmann (35 de ani) pleacă în SUA pentru a negocia cu Orlando City. FOTO: X
Sezonul actual va fi ultimul pentru Antoine Griezmann (35 de ani) la Atletico Madrid. Francezul va profita de pauza internațională și va pleca în Statele Unite pentru a negocia cu gruparea americană Orlando City, cu care ar urma să semneze din vară. Griezmann călătorește în SUA cu acordul clubului Atletico, care nu va sta în calea unei mutări.

Antoine Griezmann pleacă în SUA după Real Madrid – Atletico Madrid 3-2

Antoine Griezmann a fost titularizat de Diego Simeone pentru derby-ul pe care Atletico Madrid l-a disputat duminică pe Bernabeu. Francezul a fost înlocuit în minutul 57, la scorul de 2-1 pentru adversari, și a urmărit de pe bancă finalul dramatic al întâlnirii. Atletico a egalat prin reușita superbă a lui Molina, dar Vinicius i-a readus în avantaj pe „galactici”.

Deși a evoluat cu un om în plus după eliminarea lui Valverde, Atletico nu a mai punctat și a cedat cu 2-3. A fost ultimul meci al echipei lui Diego Simeone înainte de pauza internațională, iar Griezmann va profita de aceste zile pentru a pleca în SUA. Conform Marca, francezul a primit acordul lui Atletico pentru a călători la Orlando, unde va negocia cu gruparea din MLS pentru a definitiva condițiile contractului pe care acesta ar urma să îl semneze în vară.

Orlando City evoluează în MLS din 2015 și nu a cucerit până acum vreun titlu de campioană, cea mai importantă performanță fiind o semifinală în sezonul 2024, echipa din Florida fiind învinsă cu 1-0 de New York Red Bulls. Cel mai mare fotbalist care a evoluat pentru Orlando City este fostul câștigător al Balonului de Aur, Kaka, care a îmbrăcat tricoul echipei în perioada 2014-2017.

Antoine Griezmann, legendă la Atletico Madrid

Antoine Griezmann este golgheterul all-time al lui Atletico Madrid, cu 211 reușite în 487 de meciuri. Francezul a semnat cu gruparea din capitala Spaniei în 2014 și a evoluat la echipă timp de 5 sezoane înainte de a fi vândut la Barcelona. După doar doi ani la formația catalană, Griezmann a revenit la Atletico, mai întâi sub formă de împrumut, iar apoi definitiv.

Deși Atletico a cucerit două titluri în „era Diego Simeone”, Griezmann nu a contribuit la niciunul dintre ele, deoarece în 2014 se afla încă la Real Sociedad, iar în 2021 juca la Barcelona. Starul francez are în palmares 3 trofee cu „Los Colchoneros”, Supercupa Spaniei, Europa League și Supercupa Europei. Francezul are șansa de a cuceri și alte trofee în ultimul său sezon, deoarece Atletico va disputa finala Cupei Spaniei contra fostei sale echipe, Real Sociedad, și este calificată în sferturile Champions League, unde va întâlni Barcelona.

